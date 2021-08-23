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高市府未回應議員資料外洩 藍綠議員審預算時發生爭執

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
市議員李喬如（中間穿粉紅衣者）與黃紹庭爭執不下。記者林巧璉／攝影
市議員李喬如（中間穿粉紅衣者）與黃紹庭爭執不下。記者林巧璉／攝影

高雄市議會今下午二三讀審議提案時砲火連連，市議員黃紹庭表示，市府不尊重議會、議員，針對議員質詢資料外洩，議會在中午時已發調查聲明，資料不是由議會外流。但市府至今仍不回應，「既然市府如此不尊重議員的工作，我提清點人數。」

議長曾麗燕也因此喊出休息10分鐘，休息時間民進黨籍市議員李喬如問黃紹庭，「你幹嘛這樣搞？」黃反問，你們以前沒有這樣搞嗎？李認為，黃紹庭把自己的事情和審預算混為一談，黃則稱，如果是你的資料外流呢？

休息時間過後，李喬如大喊要清點人數就具名。黃紹庭說，可以具名！但同黨籍議員也有人勸黃不要具名。清查後今天到場議員28人，因人數未超過半數33人而流會。

審議提案一開始，國民黨籍市議員劉德林就先發難，他不同意客委會提案，提出清點人數，經議長曾麗燕喊出休息10分鐘後，議員協調後通過客委會「美濃區龍肚敬字亭整修」案。議員邱于軒也指出，客委會來審預算卻不沒有整理完整資料，造成議員無法了解更多詳情，邱表示，自己不是針對客委會，許多局處都有一樣的問題，這樣非常不尊重議員的工作職權。對此，議長曾麗燕也說，自己再三提醒局處，審查預算時要提供足夠的資料，供議員參考，但許多局處人未見改進。

市議員黃紹庭在議會上表示，市府不尊重議員，要求清點人數。圖／擷取自議會
市議員黃紹庭在議會上表示，市府不尊重議員，要求清點人數。圖／擷取自議會

曾麗燕 國民黨 高雄市

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