高市府未回應議員資料外洩 藍綠議員審預算時發生爭執

高雄市議會今下午二三讀審議提案時砲火連連，市議員黃紹庭表示，市府不尊重議會、議員，針對議員質詢資料外洩，議會在中午時已發調查聲明，資料不是由議會外流。但市府至今仍不回應，「既然市府如此不尊重議員的工作，我提清點人數。」

議長曾麗燕也因此喊出休息10分鐘，休息時間民進黨籍市議員李喬如問黃紹庭，「你幹嘛這樣搞？」黃反問，你們以前沒有這樣搞嗎？李認為，黃紹庭把自己的事情和審預算混為一談，黃則稱，如果是你的資料外流呢？

休息時間過後，李喬如大喊要清點人數就具名。黃紹庭說，可以具名！但同黨籍議員也有人勸黃不要具名。清查後今天到場議員28人，因人數未超過半數33人而流會。