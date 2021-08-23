【重磅快評】早學陳其邁 韓國瑜也不必「發大財」喊8次

國民黨高雄市議員黃紹庭上周五在議會總質詢，事後傳出市長陳其邁竟早一步獲得黃的質詢資料，陳市長回應說「這不是考試，沒有洩題問題」，但黃無法接受，認為這是對議會的踐踏與不尊重，此事必須調查清楚，查出背後那雙手。

到底質詢是不是考試？見仁見智，但在藍綠壁壘分明，特別是韓國瑜主政過的高雄市政府，要說是考試成份居多，應該贊成者眾。在這種氛圍下，市長陳其邁能夠早一步取得藍營議員的質詢資料，有沒有人居中洩題？答案應該就不難出來了。

記得兩年多前，民進黨高雄市議員林智鴻在議會質詢當時的市長韓國瑜，他火力全開準備了27道考題伺候韓市長，林問得非常細，包括「最北邊的行政區」、「在宅保母日間能收托幾名幼兒」、「警察受理報案程序」、「『大港』開唱的意義」等細節，有如一場議場版的「百萬小學堂」。

韓國瑜答不出來，轉請相關局長回答，但被林拒絕，還酸韓「這個很簡單耶！」韓怒嗆「這種質詢模式，你問我1加1等於幾，我也不會回答」、「為方便議員臉書剪接，每一句我都回答『高雄發大財』」；計算整場質詢下來，林問了22題，韓共講了8次「高雄發大財」。

林智鴻因這段質詢而爆紅，當時的桃園市議員王浩宇也有樣學樣，在市議會擺起「桃園小學堂」考起桃園市長鄭文燦，題目包括「桃園市人口最多行政區」、「桃園市有幾個行政區」，以及「美國隊長是哪個漫畫公司的作品」等， 王還抽問好幾個里的里長的名字，結果鄭對答如流，不僅秒答「還補充內容」。王在質詢後還說，他不禁直呼「真是沒有成就感」。

南北兩個小學堂頓時成了強烈對比，韓國瑜被議員糗爆，但大家都很清楚，他絕對沒有先和林智鴻串通好，更不知道可以利用別的手法早一步取得議員考題，以至於在質詢台上連答了八次「 高雄發大財」，娛樂了大眾；然而，鄭文燦拿滿分優異的表現，眾人也不會不知道他早一步知悉題目，甚至和王浩宇套好招，答得再好，演技再佳，恐怕也沒有韓國瑜答詢時的精彩。

黃紹庭說，周五當天他是排在第二位上台質詢，上台前10分鐘，助理才將資料拿到議會播放室，這份資料，從頭到尾沒提供給市府任何人，團隊成員也都調查過，沒有人洩漏，資料外洩是對議員監督的不尊重，議會有必要徹查清楚。

陳其邁則回應，議員質詢他會親自回應，從不口出惡言，且虛心受教，把議會質詢當作互相學習、深度討論的機會，質詢不是考試，沒有洩題問題。市長的答案沒有回答議員的問題，這一題不算得分。

高雄市議長當場作了結論：在尊重議員問政及保障議員權益下，要求市府調查事情原委，也要說明如何在未經議員許可下取得質詢資料。這個裁示應該是這一題目前的標準答案吧！