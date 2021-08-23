【重磅快評】高雄質詢門 直追水門案醜聞的民主之恥

高雄市議會總質詢，市長陳其邁竟能早一步獲得在野黨議員質詢資料已讓人驚奇；他說「這不是考試，沒有洩題問題」，更是明顯閃躲「如何事先取得」關鍵問題。面對如此直追美國水門案醜聞的民主政治之恥，高雄市民乃至全國民眾，真要睜隻眼閉隻眼，就讓船過水無痕？

1972年，美國民主黨全國委員會位於華盛頓特區的水門綜合大廈發現被人侵入，警方意外抓獲5名安裝竊聽器和拍攝文件的嫌犯，後並證實有共和黨執政的白宮人士從中策劃，最終導致時任總統的尼克森下台。

水門案之所以被美國媒體及人民窮追不捨，一方面是尼克森政府對於違法竊聽對手的欲蓋彌彰、試圖從中阻撓司法調查；更重要的是，此案動搖了民主政治最根本的公平竸爭。試想，如果執政者總能早一步探知在野黨動向，那還叫民主嗎？

面對這起高雄「質詢門」，高雄市議會回應並未發現議會有疏失，並指議事廳音控室屬管制區域，在資安維護下，議員問政資料分享資料夾僅存放在獨立網路的兩部電腦，與其他行政網路分離，無外洩可能，「除非是以未經許可手段取得」。

顯然，這已是涉及違法竊取的醜聞層級，但陳其邁卻僅指「議員質詢時他會親自回應，從不口出惡言，且虛心受教，把議會質詢當作互相學習、深度討論的機會，質詢不是考試，沒有洩題問題」，完全未觸及最核心的「如何取得」。

挺市府的民進黨市議員陳致中說，許多議員通常會事先提供資料或方向給市府團隊，以助詢答過程對焦、具體化，已行之有年。即使過去韓國瑜執政，他也會採取這個作法，實在不要泛政治化、汙名化、妖魔化。殊不知陳致中「話只講一半」，完全無視「必須要議員事先同意」的前提，明顯是烏龍轉桌的轉移焦點辯詞。

更別忘了，韓國瑜任高雄市長時，因出現「高雄發大財」等跳針應答，以及不耐高雄最北、南行政區為何等提問，引起外界質疑根本對市政不熟悉，更從此背負「草包」罵名。試想，如果韓國瑜能事先掌握民進黨議員質詢內容，還會成為嘲諷對象嗎？

「沒有取得議員同意，並可能以違法手段事先取得質詢內容」，正是這起高雄「質詢門」案的核心。無論議員、媒體，追不出真相就是失職；同樣的，民眾若真能吞得下政治人物如此作為，又有何顏面自稱是民主社會。