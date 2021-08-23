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朱立倫赴金門參與823活動 痛批民進黨忽略、扭曲歷史

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
前國民黨主席朱立倫今天強調，國民黨永遠是正藍，正藍的精神就是永遠捍衛中華民國，守護台灣，堅守民主自由，絕對不會變成小綠，也不會變成小白，要對的起這些先賢先烈。記者蔡家蓁／攝影
前國民黨主席朱立倫今天強調，國民黨永遠是正藍，正藍的精神就是永遠捍衛中華民國，守護台灣，堅守民主自由，絕對不會變成小綠，也不會變成小白，要對的起這些先賢先烈。記者蔡家蓁／攝影

今天是823砲戰63周年紀念日，國民黨主席江啟臣、與前主席朱立倫先後都到金門祭拜陣亡將士，被解讀是搶823的話語權。 朱立倫今天表示，八二三是全民的八二三，不是國民黨和共產黨的事；他強調，一定要堅持立場告訴下一代，每位陣亡將土都是為了保衛中華民國、守護台灣而犧牲生命。

朱立倫在今天上午抵達金門，隨即奔赴太武山忠烈祠祭拜陣亡的將士，包括金門縣長楊鎮浯、國民黨金門縣黨部主委石兆瑉等人都全程陪同，稍後朱立倫也前往823戰史館參觀。

朱立倫表示，他到金門有3個重要的主張，第一就是「823是全民的八二三」，823是我們永遠要紀念的，每位陣亡的將士用鮮血捍衛金門、保護台灣，沒有這些先賢先烈，就沒有今天的中華民國，他說，民進黨刻意忽略這段歷史，甚至扭曲歷史，把他當作國民黨跟共產黨的事情，我們要告訴下一代，每位將士是為了保衛台灣，捍衛中華民國而犧牲的。

朱立倫指出，第二他要向全世界宣告，台灣的主流民意絕對不是台獨，真正的主流民意是捍衛中華民國，保衛民主自由。

朱立倫強調，國民黨永遠是正藍，正藍的精神就是永遠捍衛中華民國，守護台灣，堅守民主自由，絕對不會變成小綠，也不會變成小白，要對的起這些先賢先烈。

針對與江啟臣是否「王不見王」？朱立倫也澄清，他從擔任桃園縣長、行政院副院長到新北市長，每年的八二三都會參加追思活動，感念陣亡將士的精神，沒有個人差別，他也強調，與江大家都是好朋友，也歡迎大家來參與823活動。

前國民黨主席朱立倫今天赴太武山忠烈祠祭拜823砲戰的陣亡將士。記者蔡家蓁／攝影
前國民黨主席朱立倫今天赴太武山忠烈祠祭拜823砲戰的陣亡將士。記者蔡家蓁／攝影
前國民黨主席朱立倫今天赴太武山忠烈祠祭拜823砲戰的陣亡將士，包括金門縣長楊鎮浯、國民黨金門縣黨部主委石兆瑉等人都全程陪同。記者蔡家蓁／攝影
前國民黨主席朱立倫今天赴太武山忠烈祠祭拜823砲戰的陣亡將士，包括金門縣長楊鎮浯、國民黨金門縣黨部主委石兆瑉等人都全程陪同。記者蔡家蓁／攝影
前國民黨主席朱立倫今天赴太武山忠烈祠祭拜，稍後也前往823戰史館參觀。圖／金門國家公園提供
前國民黨主席朱立倫今天赴太武山忠烈祠祭拜，稍後也前往823戰史館參觀。圖／金門國家公園提供

朱立倫 金門

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