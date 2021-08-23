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謝國樑搭變形金鋼反萊豬 籲用公投促政府與美重啟談判

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆前立委謝國樑（左）和國民黨革實院長羅智強今搭「變形金鋼」，在基隆街頭宣傳公投。記者邱瑞杰／攝影
基隆前立委謝國樑（左）和國民黨革實院長羅智強今搭「變形金鋼」，在基隆街頭宣傳公投。記者邱瑞杰／攝影

萊豬顧健康「變形金鋼」今天從基隆出發，宣傳民眾參與12月18日公投。前立委謝國樑表示，萊豬已造成民眾食安疑慮，政府罔顧民意、黑箱開放難辭其咎。人民為了健康，只能用公投要求政府勇敢向萊豬說「不」。

謝國樑說，當年國民黨執政顧及台美雙邊貿易，針對美國牛肉進行鬆綁，但考量台灣人的飲食習慣，很負責地在國際標準科學證據下，堅持「牛豬分離、排除內臟」。民進黨當時誓死反對，沒想到時隔9年，民進黨執政後就「不演了」。

謝國樑表示，蔡英文總統未與國會溝通下，逕自決定鬆綁，開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口，事後面臨廣大民意反撲也充耳不聞。

謝國樑說，「人民有免於恐懼的自由」，這自由不只是言論自由，也包含食安自由。很遺憾看到政府跨過國會，黑箱開放，罔顧民意。人民完全沒看到政府捍衛民眾健康的努力，被迫只能用公投要求政府勇敢向萊豬說「不」。

謝國樑反駁民進黨政府說，開放萊豬進口和開放萊牛一樣，人民可以自己做選擇，因為對很多基層民眾來說，吃豬肉是習慣，也是生活，不是選擇。

他說，孕婦產後為了補身體，可能要吃豬內臟，成為萊豬進口的高風險族群。他身為父親，相信不會有父母願意給小孩吃有風險疑慮的食物。

謝國樑呼籲民眾站出來行使公投權，告訴政府「我不要萊豬」，捍衛自己和下一代食安。豬肉出口的美國10大州中，有7個是共和黨，民主黨只有3個。民主黨執政後會繼續推，但力道會有所不同，台灣政府應趁這機會，帶著台灣民意跟美國重新談判。

基隆前立委謝國樑（中）和國民黨革實院長羅智強（右），今在基隆宣傳公投。記者邱瑞杰／攝影
基隆前立委謝國樑（中）和國民黨革實院長羅智強（右），今在基隆宣傳公投。記者邱瑞杰／攝影

萊豬 謝國樑 公投

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