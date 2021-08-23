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楊鎮浯砲轟中央未派員參加823活動 翁明志：未接獲通知
今天是823金門戰役63周年，總統府表示，基於避免跨島移動的防疫考量，總統今年並未安排金門行程，連帶的中央各單位與行政院金馬聯合服務中心都未派員到場，讓金門縣長楊鎮浯大動肝火，直說這是一件讓金門地方很難接受的事，呼籲中央除派員參與，更應正視這場戰役。
楊鎮浯表示， 63年前的823砲戰，在短短的44天內，整個金門島共落彈48萬發，舉世震驚，不僅對金門人、甚至對全世界也是很大的震撼，也改變兩岸的局面，他說，台澎金馬只有金門發生過戰爭，也只有在這塊土地的人民才有資格說「我們希望和平」；楊鎮浯強調，只有經過戰爭的苦難，才知道和平的可貴。
楊鎮浯也呼籲中央政府應從823戰役省思，所有台灣現在的成果都不是從天上掉下來，也不是不勞而獲，更並非憑外部協助可以達到。對於總統蔡英文表示「台灣要靠自己」，楊鎮浯說，透過中央的高度來讓國人重視823，對金門人而言，才是紀念這場戰役更大的意義。
「對於金門人來講，823是很重要的日子」，楊鎮浯認為，每年的823紀念日，除了金門各界會舉辦活動外，他也呼籲中央不僅是要派員來參加，同時也要正視這段歷史，不僅僅只是每年糾結層峰要不要來參加，而是從這段歷史來吸取教訓。
楊鎮浯直言，藉由823這個特殊日子，呼籲國人好好反思，如何來看待這段歷史，對於曾經受苦受難的金門鄉親，要如何協助，讓金門有更好的發展。
對於被點名未出席823紀念活動，行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志也透過臉書澄清，以往823活動只要有發出通告，中心每年均會派員參加，但今年不知何故，並未接獲任何活動通知，強調並非有意缺席。
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