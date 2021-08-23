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影／公投變形金剛基隆出發 羅智強點名蔡適應懸崖勒豬

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國民黨革命實踐研究院長羅智強（左三）發起「公投變形金剛」環島宣傳12月18日公投，今天從基隆出發。記者邱瑞杰／攝影
國民黨革命實踐研究院長羅智強（左三）發起「公投變形金剛」環島宣傳12月18日公投，今天從基隆出發。記者邱瑞杰／攝影

國民黨革命實踐研究院「公投變形金剛」宣傳車，今天從基隆出發，環島宣傳人民12月18日參與公投。革實院長、台北市議員羅智強說，「萊豬立委」已經背叛人民一次，公投就是補考，並點名基隆選出的立委蔡適應，應出面宣示「棄暗投明」，在公投時表態反萊豬。

蔡適應表示，目前國際間新冠肺炎Delta病毒株肆虐，防疫仍是重點。當政府與人民共同團結時，國民黨卻熱衷黨內角力，不時將外交國防，甚至公投作為議題素材，相信這並非人民所樂見。

羅智強今天率領公投變形金鋼團隊現身基隆，展開第3趟環島行程。過去為宣傳反萊豬等4項公投案，曾發起自行車、機車環島，第3次採用變形金鋼出發。國民黨秘書長李乾龍、台北市前市長郝龍斌、前立委謝國樑、國民黨基隆市黨部主委蔡智潁等人到場助陣。

羅智強說，很高興從「台灣頭」、他的故鄉基隆展開反萊豬環台行程，台灣人民關心食安問題，原本8月28日舉行反萊豬公投，因疫情延到12月18日，很多民眾不知道。很多宣傳活動考量防疫暫停，今天重新啟動，開著變形金鋼繞行台灣，在鬧區和大街小巷宣傳公投。

羅智強表示，環島宣傳用意在呼籲全台灣民進黨的「萊豬立委們」，能夠懸崖勒「豬」，痛定思痛並改過。公投就是他們的補考，他們已經背叛人民一次，請他們在公投時把學分補回來。

羅說，他要問基隆唯一的立委蔡適應，歷次民調問民眾要不要吃萊豬？沒有一個人說我好愛吃萊豬，好想吃萊豬，趕快餵我吃萊豬。大家都反對萊豬，差別在有人連進口都反對，有人體諒民進黨，說來了不吃就好，但這也是個騙局，因為民進黨不肯標示，所以進來的萊豬你無法分辨，所以也不可能有選擇權。

羅智強說，過去的萊豬立委有執政黨的壓力，不肯捍衛人民的健康，但是現在看到當人民要求不要拿1000元去換所謂的「X倍券」，民進黨立委也忍不住站出來幫人民講話。他們還是有反省之心，呼籲蔡適應和所有萊豬立委，請你們不要背叛在地選民負託的食安責任，在公投補考大聲的告訴你的執政黨說，「我蔡適應，我不當萊豬立委，我決定棄暗投明」，在公投表態反萊豬。

羅智強說，以後到每個縣市他都會點名萊豬立委，因為跟行政院蘇貞昌講，他不理你，他不是你選出來的；跟蔡英文總統講，她已經沒有要連任了，所以不用害怕選票。只有立法委員是人民一票一票投出來的，他如果背叛「我們的食安」，人民的選票可以約束他們。誠懇的呼籲所有的萊豬立委，公投是你的補考，請你好好表現，不要再讓人民失望。

國民黨革命實踐研究院長羅智強（右）和前立委謝國樑，今天乘坐「公投變形金剛」在基隆街頭宣傳12月18日參與公投。記者邱瑞杰／攝影
國民黨革命實踐研究院長羅智強（右）和前立委謝國樑，今天乘坐「公投變形金剛」在基隆街頭宣傳12月18日參與公投。記者邱瑞杰／攝影
國民黨革命實踐研究院長羅智強（右）和前立委謝國樑，今天乘坐「公投變形金剛」在基隆街頭宣傳12月18日參與公投。記者邱瑞杰／攝影
國民黨革命實踐研究院長羅智強（右）和前立委謝國樑，今天乘坐「公投變形金剛」在基隆街頭宣傳12月18日參與公投。記者邱瑞杰／攝影

萊豬 公投 基隆

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