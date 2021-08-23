影／朱立倫批台獨非主流民意 王定宇：應和中共

今天是823戰役的63周年，蔡英文總統未安排參訪金門行程，遭國民黨主席候選人江啟臣、朱立倫等人攻擊刻意忽略歷史，朱立倫也稱主流民意並非台獨。民進黨立委王定宇指出，國民黨不敢去說明中共的武力威脅，反而去應和中共的「劍指台獨」，製造統獨紛爭，對不起國家歷史。

王定宇指出，國民黨黨主席候選人為了選舉競相到金門，紀念823，他們黨內選舉就讓他們去選，不過還要攻擊蔡英文總統沒有去，「總統前幾年有去的時候你們在哪裡？」總統改去軍備局，正是展現823全民一心，上下團結保護台灣，對抗中共侵略決心，這才是真正823精神，國民黨不敢說明中共從台海戰役、823到現在，武力威脅台灣只有增加沒有減少，從抗共現在變成舔共，怎麼去紀念823軍民同胞。

王定宇說，國民黨還應和中共「劍指台獨」， 中共對台獨在反分裂法都定義清楚，主張中華民國也是台獨，主張台灣也是台獨，是威脅台灣絕大多數，國民黨應和中共說法，製造統獨紛爭，這樣在野黨主席對不起國家歷史。

民進黨立委羅致政說，蔡總統今天也有相關國防視察時，表達對重要歷史看法，因此重點不在總統有無親自到金門，這次是基於防疫考量，若需要前往金門的話，整體移動增加防疫風險。