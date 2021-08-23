陳其邁執政周年 藍營評「2好3壞」下一步出局或保送

去年8月24日高雄市長陳其邁補選出線就職，上任滿周年，高雄市對位國民黨議員組成的KK政線，今天在議會質詢給陳其邁表現評價是「兩好三壞」，兩好為「防疫表現好、大餅畫得好」，三壞是「治安壞、空汙壞、基礎建設壞」。民進黨團總召鄭光峰則肯定陳其邁施政執行力強，整體表現給90高分。

KK政線成員包含李亞築、黃香菽、鍾易仲等，他們今天上午輪番質詢，李雅築說，許多民調指陳其邁滿意度有6、7成以上，推論其原因，除這段時間防疫表現獲肯定，就職以來不斷像念咒語一般，反覆強力洗腦5G AIOT、亞洲新灣區、橋頭科學園區等，成功畫出一張誘人大餅。

藍營議員也肯定高雄防疫表現不俗，李亞築等人說，高雄情況不是雙北疫情重災區，醫療、疫調、防疫各方面不及雙北沉重壓力，中規中矩推動防疫工作，市長每天開直播說明疫情，每天讓市民看到他，防疫態度值得肯定。

黃香菽說，防疫表現好、大餅畫得好是陳其邁民調高主因，市府不要高興得太早，昔日陳菊市長民調滿意度曾高達8成，但民意如流水，能否留下實在政績更重要。

「治安、空汙、基礎建設壞壞壞，連三壞！」鍾易仲說，陳其邁執政1年，治安、空汙、治水、鋪馬路等，這些老百姓最切身的事一直都做不好。今年上半年暴力犯罪、竊盜、一般傷害、一般恐嚇取財及詐欺，根據警政署統計，與去年同期相較，增加率4.47%。空氣品質部分，依據高雄市環保局資料，今年6月空品良率為71.2%，去年同期空品良率為82.8%，今年比去年減少11.6%空品良率。

李亞築等人也提到，去年8月24日陳其邁就職首日行程，就是到燕巢樹德科技大學前面，看台22線橫山路段淹水情況，一年過去了，7月31日一場大雨，當地還是淹水達20公分，這案例就是陳其邁團隊治水的縮影，看起來很認真，講起水利工程也是頭頭是道，但是大內宣以後，問題還是沒有解決，去年淹水地方今年照淹不誤。

陳去年就職也宣稱道路品質絕對比以前市長要求更高、做得更好，媲美日本東京，結果大雨一來，高雄還是變成天空之城，到處都是坑坑洞洞。