郝龍斌提醒蔡政府：823美國未出軍 自己的國家自己救

今天是823砲戰紀念日，國民黨主席四位候選人中，江啟臣、卓伯源、張亞中今天都出席823砲戰紀念公園活動，台北市前市長郝龍斌也代表參戰戰士與烈士家屬出席。郝龍斌致詞表示，最近美軍撤出阿富汗引發討論，他強調，823砲戰時美國僅後援未出軍，台灣仍要有自我防衛的能力，「自己的國家自己救，自己的領土自己捍衛」。

江啟臣受訪表示，今天是緬懷也是感謝，是致敬也是致哀，過去這場戰役犧牲很多官兵還國人同胞，要如何展望未來，在當前兩岸的情勢底下要如何避免戰爭，大家應該要團結中華民國，為未來的兩岸創造和平。

由於該活動承辦人之一是上將季麟連，他上周才陪同朱立倫登記，被解讀為挺朱。不過，江啟臣說，今天就是一個紀念活動，雖然還在黨內選舉，但大家仍然把國家和黨的事情放在第一位，這是黨很好的示範。

張亞中表示，若他當選主席，席開500桌紀念這些戰士，2024若國民黨執政，他也會在總統府前席開500桌。張亞中也替軍公教抱不平，他承諾，只要他當上主席，就會恢復大家的退休金。

卓伯源則強調，823的歷史不能被忘記，和平沒有輸家，戰爭沒有贏家，不要破壞現有的和平，長輩不能自私地把年輕人送上戰場，盼透過深化九二共識，一個中國各自表述的內涵，讓年輕人可以在安定沒有恐懼下個環境好好發展。