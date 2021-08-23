陳其邁超前掌握質詢資料 藍營批踐踏尊嚴 綠說行之有年

國民黨高雄市議員黃紹庭上周五在議會總質詢，事後遭藍營人士控訴市長陳其邁竟早一步獲得議員質詢資料，陳其邁今天回應說，這不是考試，沒有洩題問題，但黃紹庭無法接受，他說，這是對議會的踐踏與不尊重，此事必須調查清楚，查出背後那雙手。

陳其邁回應，議員質詢時他會親自回應，從不口出惡言，且虛心受教，把議會質詢當作互相學習、深度討論的機會，質詢不是考試，沒有洩題問題。

黃紹庭說，他周五當天排在第二位質詢，時間約是上午10點，助理9點50分將資料拿到議會播放室，這份資料，他從頭到尾沒提供給市府任何一人，他團隊成員也都調查詢問過，沒有人洩漏資料。黃也說，資料不明外洩事件，是對議員監督的不尊重，議會有必要徹查清楚。

曾任高雄市新聞局長的國民黨文傳會副主委鄭照新說，市府竊取議會質詢資料，市長公然使用贓物答詢是很嚴重的事，議會是民主政治監督的殿堂，黃紹庭議員沒提供給市府的質詢內容，在質詢前將檔案放在議會電腦等候播放，卻被市府人員透過共享方式駭入取得，這就是赤裸裸的竊盜。

「陳其邁市長必須徹查並且道歉！」鄭照新說，這是對議會的踐踏與羞辱，已經涉及法律責任，陳市長手上拿的偷竊資料，形同使用贓物答詢，必須負起責任。如果這件事情發生在韓市長時期，「高雄市議會屋頂不掀開來才怪！」這是市府對議會民主最嚴重的玷汙，支持黃紹庭議員向市府提告，捍衛議會尊嚴。

國民黨指控陳其邁備詢作弊，民進黨市議員陳致中發聲挺市府，他說，在總質詢時間有限情況下 ，許多議員通常會事先提供資料或方向給市府團隊，可先瞭解評估、準備對應方案，希望能順利爭取地方建設，或期望市長能採納某一個市政建議，這作法有助於詢答過程對焦、具體化，且達成議員質詢目的，並非現在才有，已行之有年，也很正常。即使過去韓國瑜執政，他是在野黨議員，也會採取這個作法，實在不要泛政治化、汙名化、妖魔化，這樣一點意義都沒有。

陳致中也說，陳其邁對市政熟稔，無須靠作弊來備詢，而是讓議員問好問滿，國民黨的烏龍指控不禁令人想起韓市長、韓總機，靠請假、抽籤、縮減質詢時間來躲避議會監督，那才是不尊重議會。

對藍營議員控訴總質詢資料外洩，高雄市議會回應，經內部調查並未發現議會有疏失，市府應說明如何在未經議員同意而取得資料，以示對議員問政的尊重。議事廳音控室屬管制區域，在資安維護下，議員問政資料分享資料夾僅存放在獨立網路的二部電腦，與其他行政網路分離，無外洩可能，除非是以未經許可手段取得。

議長曾麗燕說，在尊重議員問政及保障議員權益下，要求市府調查事情原委，也要說明如何在未經議員許可下取得質詢資料。