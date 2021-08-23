馬英九：我們無法改變823歷史 但可創造和平的未來

今天是八二三砲戰63周年。前總統馬英九在臉書表示，唯有兩岸和解，才能讓過去的殺戮戰場，變成兩岸的和平大道，他期許兩岸能繼續在九二共識的基礎上，重啟中斷的協商與交流；既然過去可以，現在沒有道理不行。「我們無法改變八二三砲戰歷史，但我們可以創造和平的未來」。

馬英九指出，1958年共軍44天內對150平方公里的金門島發射47萬多發砲彈，造成金門軍民死傷與房舍毀損；其實死傷毀損的不只是生命財產，還有兩岸人民的情感。最後國軍成功反擊，迫使共軍停火2次，將砲擊改為「單打雙不打」的隔日模式，守住了金門，也守住了台灣，「每到這一天，每次去金門，我的內心依然百感交集」。

馬英九說，永遠的尊敬與感恩，獻給所有參戰而殉國、負傷的官兵與同胞，以及美國政府忠實履行1954年「中美共同防禦條約」的誠意。八二三跟古寧頭有一點不同，參加古寧頭的戰士，大部分是從大陸來的老兵，而9年後參加八二三的戰士，近一半是台灣招的新兵。中華民國是我們的國家，台灣是我們的家園，八二三不只是國共之戰，更是保衛中華民國，保衛台灣家園的戰役。

馬英九強調，唯有兩岸和解，才能讓過去的殺戮戰場，變成兩岸的和平大道。因為和解，帶來通航與通商，過去從大陸射來的砲彈，得以轉變成經貿與觀光的銀彈，與每天運過來幾萬噸的清水，以及觀光客必買的砲彈殼菜刀。

馬英九期許，兩岸能繼續在九二共識的基礎上，重啟中斷的協商與交流。過去他執政時，在堅守台海和平與國家主權的基礎上，與大陸完成23個各類交流的協議。既然過去可以，現在沒有道理不行。

馬英九說，八二三砲戰帶給國人的，不應該只有感謝與追思，還要有台海和平的實踐方法。近來阿富汗變局引發許多討論，台灣當然要居安思危、強化自我實力，但是保衛國家與追求和平可以不衝突，「我們無法改變八二三砲戰歷史，但我們可以創造和平的未來」。唯有如此，金門軍民同胞的犧牲才值得，天佑台灣。