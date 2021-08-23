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藍營控偷議員質詢簡報 陳其邁：這不是考試 沒洩題問題

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今回覆媒體提問。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁今回覆媒體提問。記者林巧璉／攝影

國民黨文傳會副主委鄭照新昨在臉書上控高雄市府公然竊取市議員質詢簡報，文中提及市議員黃紹庭質詢時，市長陳其邁手中已有完整簡報檔，質疑市府有偷資料之嫌，陳其邁回應，質詢不是考試，沒有洩題問題。

鄭照新發文質疑，市府人員透過共享方式駭入取得議員簡報，「這就是赤裸裸的竊盜！陳其邁市長手上拿的偷竊資料，形同使用贓物答詢！」陳其邁表示，質詢時他親自回應，從不口出惡言，且虛心受教，「我都把議會質詢當作互相學習、深度討論的機會。」

市府秘書長楊明州進一步說明，數十年來在議會質詢期間，府會聯絡員與議會、議員的互動都是一樣模式。大部分議員基於問政需求，都會希望市長在答詢時就能很充分回應議題，大部分議員會事先提供答詢的事項，「如把這個做法當成偷考題、竊題，我想是言重了。」楊明州也表示，個別議員對這次的事件有不同的意見、感受，我們會重新檢視府會聯絡系統與議員、議會的聯繫模式。

黃紹庭在鄭照新發文下方留言說，「上星期五當我總質詢完，有人告訴我陳其邁市長手上正拿著我的完整質詢稿回答時，我一整個傻眼、震驚、難過，這麼多年的議員生涯這還是第一回。」

陳其邁 鄭照新 楊明州

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