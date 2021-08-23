諷蔡英文芭樂票總統 孫大千：永遠慢半拍只會事後道歉

蔡政府在流浪動物日執行非法進口的154隻貓安樂死，遭到社會撻伐，蔡英文總統親上火線承諾修法。不過，前立委孫大千說，蔡英文的承諾真的是廉價到一文不值，被稱為「芭樂票總統」實在是當之無愧。

孫大千在臉書貼文表示，蔡英文三不五時地藉著家中的毛小孩和喵星人來和年輕世代博感情，衝熱度，展現自己熱愛寵物的態度。當動保人士和政治人物奔走喊話希望總統介入，挽救無辜生命時，卻又不聞不問，直到民怨沸騰，反彈激烈，才急急忙忙地出來道歉，並且保證修法。既然可以修法，當時為什麼不能及早站出來，暫緩這項不人道政策的執行。

孫大千說，日前奧運選手搭經濟艙也是一例。蔡英文明明早就承諾會讓奧運選手出國比賽時搭乘商務艙，大話說完，作秀結束後，就當作沒這回事了。直到中華隊選手搭乘經濟艙出國比賽，引起社會關注，全民憤怒，才又急急忙忙地出來道歉，表示總統無法管到如此細微的事務。如果管不到，就不要承諾，既然做出了承諾，為什麼不能落實兌現呢？

孫大千強調，珍惜生命是舉世公認的進步價值。蔡英文如果能夠提早12小時做出回應，也許這些無辜的喵星人的生命可以不必被如此殘忍地奪走。只可惜，蔡英文永遠慢半拍，只會在事後遺憾道歉。