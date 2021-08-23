【專家之眼】蔡英文用過即丟，下一個會輪到誰？

美國總統拜登最近因拋棄阿富汗被全球公認為「用過即丟」達人，其實蔡英文總統在這方面也不遑多讓。

香港人永遠不會忘記蔡英文對港人「用過即丟」的慘痛經驗。2019年6月，香港爆發「反送中」事件。對蔡英文來說，這不啻是繼中國領導人習近平提出「一國兩制的台灣方案」之後的第二把槍，自然見獵心喜。她不僅對香港參與「反送中」遊行的人士提供各種支援，更保證他們的安全無虞。

沒想到這些力挺「反送中」示威遊行的香港人，在幫助蔡英文2020年1月11日順利當選連任之後，她卻和他們漸行漸遠。北京通過「港版國安法」之後，港人開始感到大禍臨頭，而向蔡英文求助，但她卻硬起心腸，對他們的移民申請不理不睬。蔡英文在需要香港人為她賣命時什麼好話都說得出口，一旦港人失去利用價值，她翻起臉來比翻書還快。

不要說「港獨」是蔡英文「用過即丟」的對象，就是「台獨」也是她需要時拿來利用的神主牌。就像所有民進黨的高層領導人ㄧ樣，蔡英文當然知道「台獨」是不能說出口，但卻可用「擦邊球」的方式，偶而玩「它」一下，讓一般無知的民進黨支持者可以「乾過癮」一陣子。但若美國壓力實在太大，蔡英文也會隨時封殺「台獨」擦邊球的議題，就像她在2018年封殺「東奧正名」公投的運動一樣。

1980年代初期，蔡英文負笈英國在倫敦政經學院攻讀「博士」。「學成」歸國之後，曾拜海基會董事長辜振甫夫人辜嚴倬雲為「乾媽」，並藉這一層關係逐漸打入國民黨高層。

靠著黨國大老的提攜，她不僅進入國立政治大學擔任副教授，後來還轉進東吳大學升任教授。1998年，她獲前總統李登輝賞識，出任總統府「中華民國主權論述小組」召集人，為後來李登輝1999年提出「國與國特殊關係」（即「兩國論」）之濫觴，可謂登龍有術。

未料，2016年蔡英文當選總統後，完全不顧自己吃過國民黨奶水的香火之情，決定假「轉型正義」之名，沒收國民黨黨產，連她乾媽的婦聯會也不放過。

在「用過即丟」方面，蔡英文一路走可來說「始終如一」。現在的問題是，下一個會輪到誰？最近，政壇議論紛紛，目睹行政院長蘇貞昌在「五倍券」議題上爲蔡英文打臉，有人研判蘇貞昌可能是她「用過即丟」的下一個首選對象。

無論是2022年期中選舉，還是2024年大選，雖和後蔡英文時期政治佈局有關，但畢竟不是她自己參選，1450網軍對她而言，已不如2012年、2016年、2020年大選那樣重要。

1966年後，毛澤東利用紅衛兵打倒劉少奇，以鞏固自己的權力。但到了1970年代，毛主席覺得紅衛兵已變得尾大不掉，決定動用軍隊徹底「收拾」他們。

蔡英文有沒有本事繼續「用過即丟」，這次會先輪到誰，大家且拭目以待。