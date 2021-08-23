快訊

高端再釋出26萬多劑疫苗 5千多劑效期只到9月11日

最後身影曝光...台南嬤帶孫收驚離奇車內亡 相驗死因結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡總統823宣示捍衛國家決心 廉政研習中心國旗如破布

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
今天是八二三砲戰紀念日，蔡總統再度宣示搶捍衛國家立場。但有民眾投訴，負責培訓肩負端正國家政風公務員的法務部廉政署廉政研習中心，主大樓上方國旗竟已嚴重破損、褪色，質疑公務員防腐單位都不重視國旗，政府會捍衛國家？記者周志豪／攝影
今天是八二三砲戰紀念日，蔡總統再度宣示搶捍衛國家立場。但有民眾投訴，負責培訓肩負端正國家政風公務員的法務部廉政署廉政研習中心，主大樓上方國旗竟已嚴重破損、褪色，質疑公務員防腐單位都不重視國旗，政府會捍衛國家？記者周志豪／攝影

今天是八二三砲戰紀念日，蔡總統再度宣示搶捍衛國家立場。但有民眾投訴，負責培訓肩負端正國家政風公務員的法務部廉政署廉政研習中心，主大樓上方國旗竟已嚴重破損、褪色，質疑公務員防腐單位都不重視國旗，政府會捍衛國家？

國民黨立委洪孟楷呼籲，民進黨政府捍衛中華民國的決心，應從愛護國旗開始，好好檢視公家機關的各處細節，避免類似狀況再發生。也接獲陳情的國民黨立委葉毓蘭，則將發函要求廉政署徹底檢討對於國旗照護不當疏失。

法務部廉政署廉政研習中心2012年7月20日於新北市坪林區掛牌運作，至今已滿9年。民眾投訴，該研習中心主建物上方中華民國國旗，早已破舊不堪，作為政府機關，甚至是培訓端正公務員政風人員的政府機關，根本是帶頭藐視國家。

記者昨天傍晚實際走訪廉政署廉政研習中心，發現即使是假日，民眾投訴的破損國旗仍高掛研習中心中央主大樓樓頂。離譜的是，該面國旗不僅嚴重褪色，破損的旗面隨風飆揚，甚至可發現已呈彩帶狀，外觀形同破布。

洪孟楷表示，國旗是我國的象徵，法令明定不能毀損，現在卻是督導公務員言行的廉政署所屬單位懸掛的國旗破損不堪，而且看來還破損已經有一段時間，相關單位卻還沒有發現，實在是離譜。

今天是八二三砲戰紀念日，蔡總統再度宣示搶捍衛國家立場。但有民眾投訴，負責培訓肩負端正國家政風公務員的法務部廉政署廉政研習中心，主大樓上方國旗竟已嚴重破損、褪色，質疑公務員防腐單位都不重視國旗，政府會捍衛國家？記者周志豪／攝影
今天是八二三砲戰紀念日，蔡總統再度宣示搶捍衛國家立場。但有民眾投訴，負責培訓肩負端正國家政風公務員的法務部廉政署廉政研習中心，主大樓上方國旗竟已嚴重破損、褪色，質疑公務員防腐單位都不重視國旗，政府會捍衛國家？記者周志豪／攝影

國旗 公務員

延伸閱讀

淡北道路進度仍被卡 交通部要求新北再開說明會溝通

蔡政府再遭爆行銷高端 洪孟楷：中華郵政內最速件宣傳

五倍券有六成是千元鈔 洪孟楷：高單價大企業商品受惠

五倍券10月初才上路 藍委：要看到多少店倒閉才甘願？

相關新聞

民進黨標準SOP？ 柯文哲嘆：只要蔡英文半夜發文 我隔天就被攻擊

台北市長柯文哲日前說不能善待動物不算進步國家，卻被外界批評，柯文哲過去對動物有很多不友善言詞，質疑是在蹭動物議題的熱度，...

民進黨嗆江啟臣、朱立倫 為黨主席選舉消費823砲戰

國民黨主席江啟臣及新北市前市長朱立倫昨、今兩天分別前往金門紀念823，民進黨表示，國民黨近年作為早已從「反共」變為「親共...

蔡總統823宣示捍衛國家決心 廉政研習中心國旗如破布

今天是八二三砲戰紀念日，蔡總統再度宣示搶捍衛國家立場。但有民眾投訴，負責培訓肩負端正國家政風公務員的法務部廉政署廉政研習...

提前因應Delta變異株 新北加強4大措施

近期境外移入個案不斷被驗出基因定序為Delta變異株，新北市長侯友宜今天喊話地方要超前部署，公布4大措施包括強化防疫旅館...

【今日精摘】威力彩頭獎上看27億買了嗎／神學士特赦阿富汗流亡總統

•威力彩已連摃41期，今晚開獎頭獎上看27億，許多人今天到台中市大甲鎮瀾宮參拜前，先到隔壁大甲媽彩券行買威力彩，再拿到大甲媽神像前參拜祈求，希望今晚能好運來。

民眾黨立委2年換人做？ 柯文哲：討論過目前無此規畫

民眾黨內傳出不分區立委有「2年條款」，明年席次就要交棒給後面順位的不分區名單。對此，身為黨主席的台北市長柯文哲今天表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。