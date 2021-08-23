蔡總統823宣示捍衛國家決心 廉政研習中心國旗如破布

今天是八二三砲戰紀念日，蔡總統再度宣示搶捍衛國家立場。但有民眾投訴，負責培訓肩負端正國家政風公務員的法務部廉政署廉政研習中心，主大樓上方國旗竟已嚴重破損、褪色，質疑公務員防腐單位都不重視國旗，政府會捍衛國家？

國民黨立委洪孟楷呼籲，民進黨政府捍衛中華民國的決心，應從愛護國旗開始，好好檢視公家機關的各處細節，避免類似狀況再發生。也接獲陳情的國民黨立委葉毓蘭，則將發函要求廉政署徹底檢討對於國旗照護不當疏失。

法務部廉政署廉政研習中心2012年7月20日於新北市坪林區掛牌運作，至今已滿9年。民眾投訴，該研習中心主建物上方中華民國國旗，早已破舊不堪，作為政府機關，甚至是培訓端正公務員政風人員的政府機關，根本是帶頭藐視國家。

記者昨天傍晚實際走訪廉政署廉政研習中心，發現即使是假日，民眾投訴的破損國旗仍高掛研習中心中央主大樓樓頂。離譜的是，該面國旗不僅嚴重褪色，破損的旗面隨風飆揚，甚至可發現已呈彩帶狀，外觀形同破布。