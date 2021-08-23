紀念823 因防疫縮至百人

今天是八二三戰役六十三周年紀念日，金防部往年都會舉辦盛大的公祭暨追思活動，蔡英文總統、前總統馬英九前年還一前一後到金門參加，但今年受疫情影響，國防部決定依照中央流行疫情指揮中心的防疫指引，從往年七、八百人縮小規模到百人以內，也未邀請當年參戰官兵與遺族與會。

據了解，受到疫情影響，國防部早早就交代金防部縮小規模舉行，祭祀活動將由陸軍司令徐衍璞上將主持，其他出席人員包括陸軍政戰主任楊安、金門縣長楊鎮浯、副縣長李增財與金門縣副議長周子傑、金門的五鄉鎮長，至於往年都會邀請的金門府會一級主管，今年僅邀請業務相關主管的民政處長蔡西湖。

據了解，雖然今年也有老兵詢問相關紀念活動，但主辦單位考量目前台金機票一位難求，加上進入金門要快篩，怕老人家會不舒服，幾經評估，決定不邀請。

競選連任的國民黨主席江啟臣，昨到金門祭祠當年陣亡官兵；另位國民黨主席候選人朱立倫今天也將到金門太武山軍人公墓祭祀。對於比朱立倫早一天到金門，江啟臣強調，沒有誰先到、誰先去或布局問題，「這是重要的日子，要一起去也都歡迎。」

身穿「海龍蛙兵」字樣Ｔ恤的江啟臣，昨由金門縣長楊鎮浯等人陪同，直奔太武山忠烈祠祭祀八二三陣亡官兵，隨後去向奉祀在忠烈祠的「海龍王」劉雨成將軍致敬。

江啟臣表示，訪金門是既定行程，加上他今天在台北有行程，所以提前一天來。