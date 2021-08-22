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國內首度查獲非洲豬瘟走私肉 蔡英文：嚴懲杜絕走私
農委會今天宣布國內首度出現走私且含有非洲豬瘟陽性病毒的豬肉製品，這批走私肉品來自越南。蔡英文總統今天在臉書上指出，再次提醒所有國人，非洲豬瘟的防疫防走私工作，絕對不可以鬆懈，因為20多年前，台灣養豬業遭到口蹄疫重創，原因正是走私。
蔡總統說，她已經要求非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳吉仲全面提高防疫強度，目前跨部會也開始動員強化四項措施，包括由關務署、航警局、移民署、防檢局組成的「CIQS邊境小組」即刻加強邊境防疫檢查工作，提高對高風險業者的查驗頻率。也包括警政署、法務部、經濟部、農委會針對該案嫌犯的上、中、下游通路全面展開追查。此外，衛福部、農委會對市面上販售越南食品的店家展開全面稽查。且環保署、農委會、地方政府對使用廚餘養豬的牧場，加強查核落實廚餘高溫蒸煮程序。
蔡總統表示，根據「動物傳染病防治條例」規定，走私、違法輸入肉品者最重可處7年有期徒刑，併科罰金300萬元。政府會強力查緝，絕不容許走私行為危害台灣養豬產業；也請大家互相提醒、留意，「守護台灣豬，我們共同努力。」
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