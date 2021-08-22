「斯卡羅」查馬克病逝 蘇貞昌赴屏東致意
飾演公視史詩戲劇「斯卡羅」大股頭「卓杞篤」的泰武國小主任查馬克．法拉屋樂，日前安詳辭世，享年42歲。行政院長蘇貞昌今晚透過臉書發文表示，他今天到屏東來義鄉，給查馬克．法拉屋樂鞠躬敬禮，也向夫人謝恩祈老師、家屬表示敬意。
公視取材1867年發生在恆春半島「羅妹號事件」事件拍攝的史詩旗艦劇「斯卡羅」，14日創下首播收視紀錄，劇中飾演大股頭卓杞篤的素人演員查馬克・法拉屋樂，是屏東縣泰武國小教導主任，曾獲金曲獎、師鐸獎，罹癌請假1年治療，去年一度好轉，未料癌細胞擴散，16日返家休養昨晚病逝，享年42歲。
蘇貞昌表示，查馬克・法拉屋樂在「斯卡羅」劇中精湛的演出，讓全台灣人更想了解原住民與台灣的歷史。他今天代表行政院表示致意，查馬克．法拉屋樂一生對傳承排灣族歌謠與文化的貢獻，世人將永遠懷念。
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