聽新聞
test
0:00 / 0:00
趙少康率藍議員挺皇家傳承 籲檢方別成「御用檢察官」
新北市板橋「皇家傳承牛肉麵」再捲入萊劑風波，中廣董事長趙少康今日邀北北桃議員到店內用餐相挺，並批評檢察官不要變成「御用檢察官」，指控店家的肉使用萊劑飼料，擺明是為行政院前發言人丁怡銘脫罪，他還嗆聲政府，若照此邏輯，美國萊豬也應該比照同樣標準檢驗。
北檢證實皇家傳承牛肉麵使用的肉品在飼養時所吃的飼料含有萊劑，「皇家傳承」發聲明反嗆是政府應該把關，遭網友洗版攻擊，趙少康今日號召雙北及桃園的議員吃麵相挺。
趙少康認為，如果照檢察官的講法，要從飼養牛的時候看有沒有吃萊劑，那現在要進口台灣的萊豬是否也應該以同樣標準檢驗？所以說這飼養過程根本難以檢驗，當然還是要以肉品檢驗的為標準，也就是要烹飪時的肉品有沒有萊劑。
趙少康批評，檢察官不應該為丁怡銘脫罪，因為丁怡銘的言論本來就害得店家經營受影響，網路上也被洗版，所以今天才特地到場表達支持，同時也希望不要連吃個牛肉麵都要分藍綠，希望不分藍綠都用行動來支持。
趙少康強調，現在小老百姓做生意也很困難，尤其現在疫情當前，餐飲業情況真的很慘，因此希望台北地檢署不要變成「民進黨的地檢署」，也希望檢察官不要變成「御用檢察官」。
新北市議員陳明義也說，如果照檢察官的邏輯，要追到飼料裡萊劑的話，那蘇貞昌曾騙過神明是神棍，未來一輩子都是神棍嗎？這邏輯實在說不通，而且這種檢驗還是要依照科學，皇家傳承明明是「不含萊劑的牛肉」，卻被指成是「含有萊劑的牛肉，只是代謝掉了」，這根本是兩回事。
今日參與相挺的議員包括，台北市議員徐巧芯、陳炳甫、李明賢、張斯綱、徐弘庭、李柏毅；新北市議員陳明義、桃園市議員舒翠玲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言