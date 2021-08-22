趙少康率藍議員挺皇家傳承 籲檢方別成「御用檢察官」

新北市板橋「皇家傳承牛肉麵」再捲入萊劑風波，中廣董事長趙少康今日邀北北桃議員到店內用餐相挺，並批評檢察官不要變成「御用檢察官」，指控店家的肉使用萊劑飼料，擺明是為行政院前發言人丁怡銘脫罪，他還嗆聲政府，若照此邏輯，美國萊豬也應該比照同樣標準檢驗。

北檢證實皇家傳承牛肉麵使用的肉品在飼養時所吃的飼料含有萊劑，「皇家傳承」發聲明反嗆是政府應該把關，遭網友洗版攻擊，趙少康今日號召雙北及桃園的議員吃麵相挺。

趙少康認為，如果照檢察官的講法，要從飼養牛的時候看有沒有吃萊劑，那現在要進口台灣的萊豬是否也應該以同樣標準檢驗？所以說這飼養過程根本難以檢驗，當然還是要以肉品檢驗的為標準，也就是要烹飪時的肉品有沒有萊劑。

中廣董事長趙少康批評檢察官不要變成「御用檢察官」。記者李成蔭／攝影

趙少康批評，檢察官不應該為丁怡銘脫罪，因為丁怡銘的言論本來就害得店家經營受影響，網路上也被洗版，所以今天才特地到場表達支持，同時也希望不要連吃個牛肉麵都要分藍綠，希望不分藍綠都用行動來支持。

趙少康強調，現在小老百姓做生意也很困難，尤其現在疫情當前，餐飲業情況真的很慘，因此希望台北地檢署不要變成「民進黨的地檢署」，也希望檢察官不要變成「御用檢察官」。

新北市議員陳明義也說，如果照檢察官的邏輯，要追到飼料裡萊劑的話，那蘇貞昌曾騙過神明是神棍，未來一輩子都是神棍嗎？這邏輯實在說不通，而且這種檢驗還是要依照科學，皇家傳承明明是「不含萊劑的牛肉」，卻被指成是「含有萊劑的牛肉，只是代謝掉了」，這根本是兩回事。

今日參與相挺的議員包括，台北市議員徐巧芯、陳炳甫、李明賢、張斯綱、徐弘庭、李柏毅；新北市議員陳明義、桃園市議員舒翠玲。

中廣董事長趙少康（圖）表示，希望地檢署不要變成民進黨的地檢署，檢察官也不要變成御用的檢察官，按照地檢署的講法要從飼料源頭開始，那萊豬是不是要比照辦理，當然是以檢驗時的狀況為標準。記者葉信菉／攝影

中廣董事長趙少康今日號召雙北及桃園的議員吃麵相挺。記者李成蔭／攝影