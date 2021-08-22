明天823 卓伯源想起陳建仁前年水災到金門玩也不願紀念

明天是823砲戰的紀念日，也讓國民黨主席參選人卓伯源回憶在服預官役的期間，曾參與軍購案作業那段軍旅生涯。在823這個特別的紀念日前夕，當年金門官兵在前線奮戰保護台灣的印象，他無法忘記，也不會忘記。

卓伯源表示，823砲戰中英勇的國軍官兵犧牲性命，保衛了台灣的安全和平，這段史實不分朝野皆應給予肯定，很遺憾的民進黨卻故意忽視這段攸關台灣前途的重大事件，大家都知道蔡英文總統刻意不參加紀念活動，前副總統陳建仁曾在大前年823南台灣水災期間帶著全家到金門度假，也不願參加太武山下的紀念活動。

此外，卓伯源說，現任僑委會副委員長徐佳青在擔任民進黨副秘書長時，認為823砲戰是國共的事情，與台灣無關。因此，就有民進黨立委就開始窄化、蔑視823砲戰為國共戰爭。執政的民進黨蔡政府全黨上下對當年許多台灣子弟的犧牲，如此無血無淚無情，毫無感恩之心，令人遺憾。他要鄭重呼籲民進黨政治人物，不要為了選舉再消費823砲戰了。

卓伯源表示，當年國軍流血犧牲取得勝利，保衛住台澎金馬，讓台灣得以發展經濟與科技的實力，讓人民今天得以安居樂業，享有安定富足、民主自由的生活。多年來政府雖將台籍戰士充員兵列為榮譽國民(簡稱榮民)，不過仍有不少的條件限制，並非全體享有榮民福利。

卓伯源建議身為中華民國總統的蔡英文，除照顧退役的戰士外，更應讓所有烈士的直系親屬，成為金門的榮譽縣民，並加強照顧烈士的遺孀及遺族，以最真誠的實際行動，來紀念823砲戰保衛戰役，關懷戰士以及關愛遺孀，刻不容緩。

卓伯源強調，「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家。」戰爭是政治的延續，民進黨蔡總統以意識形態治國與處理兩岸關係，眾人皆知，但卻也導致兩岸陷入僵局，挑起台海之間不必要的軍事危機。

卓伯源奉勸蔡英文，不能再以民進黨的政治利益與選舉思維來思考兩岸關係，畢竟台澎金馬的安全不能建立在只想依靠美國出兵協防，這是不切實際的作為，我們在建立自主國防實力外，也要慎重面對兩岸關係的修補與重建，畢竟兩岸之間還存在密切的經濟往來，這是不容忽視的事實。