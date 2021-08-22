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國民黨團：讓國軍淪白老鼠 就是民進黨紀念823方式？

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨立院黨團表示，明天蔡英文要用没有國際認證、未做三期試驗的疫苗讓保家衛國國軍年輕的壯丁淪為高端的「白老鼠」，這就是蔡政府紀念823砲戰的方式嗎？圖／國民黨團提供
國民黨立院黨團表示，明天蔡英文要用没有國際認證、未做三期試驗的疫苗讓保家衛國國軍年輕的壯丁淪為高端的「白老鼠」，這就是蔡政府紀念823砲戰的方式嗎？圖／國民黨團提供

明天是823砲戰63周年，國民黨立院黨團表示，防疫視同作戰，63年前國軍戰士及金門鄉親用血和淚守住台灣、守住金門；明天蔡英文要用没有國際認證、未做三期試驗的疫苗「守護台灣」？要讓保家衛國國軍年輕的壯丁淪為高端的「白老鼠」，這就是蔡政府紀念823砲戰的方式嗎？

國民黨團表示，没看到蔡總統到金門主持紀念活動呼籲兩岸和平，這5年多來只看到，不斷的挑釁兩岸關係，讓台海成為國際關注戰爭潛在熱區。但矛盾的是，財政部海關統計今年第1季對大陸與香港成長最強勁，年增24.6%，創單季歷史新高；對大陸出口依賴從去年的43.8%，拉高達到44.3%。

國民黨團說，近日傳出行政院下令新兵入伍必須施打疫苗，而陳時中說「不會強迫，但有什麼疫苗就打什麼，但選擇疫苗廠牌到貨慢，就比較慢打。」變相要求新兵打高端。

國民黨團表示，為了要把高端強銷出去，連没有預約高端疫苗的民眾也會收到預約簡訊；中華郵政以勞安通報提醒員工去登記高端，更早在6月時要求工業區本勞及外勞提前造冊準備打國產疫苗。

國民黨團質疑，如果高端疫苗的真的那麼棒，需要勞師動眾各部會出盡怪招、奧步？還需要開放第三波登記填滿高端的施打人數嗎？

高端疫苗 國民黨 金門

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新兵入伍 遭質疑只有高端可打

柯文哲編列28億自購疫苗 民進黨團：在搞政治、蹭聲量

蔡英文明打高端疫苗 趙少康：先驗血證明有無抗體破謠言

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