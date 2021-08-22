823砲戰63周年 蔡英文因防疫未安排前往金門

明天是823金門戰役63周年，總統府表示，基於避免跨島移動的防疫考量，蔡英文總統今年並未安排金門行程，但蔡總統將於明天下午先後前往「軍備局生產製造中心」及「防空暨飛彈指揮部」相關營區視導。

總統府發言人張惇涵表示，其中，生製中心負責國防裝備的研發生產是國防自主的象徵；而空防則是國土防衛的第一線，要落實自我防衛，必須鞏固空防。因此，蔡總統除了將感謝國軍弟兄姐妹不分晝夜，捍衛國土安全的辛勞之外；更將再次強調，「823精神」就是所有台灣人，不分先來後到，共同守衛國家的精神。而這個精神傳承到這個世代，代表的是堅定展現自我防衛的決心，讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己，讓台灣的存在具有意義。