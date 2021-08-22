快訊

走私害死154隻貓！檢方登船查密艙格局 船長6萬交保

台南小貨車疑自撞起火 消防員救出受困駕駛送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

823砲戰63周年 蔡英文因防疫未安排前往金門

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
總統府表示，基於避免跨島移動的防疫考量，蔡英文總統（圖）今年並未安排金門行程。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
總統府表示，基於避免跨島移動的防疫考量，蔡英文總統（圖）今年並未安排金門行程。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

明天是823金門戰役63周年，總統府表示，基於避免跨島移動的防疫考量，蔡英文總統今年並未安排金門行程，但蔡總統將於明天下午先後前往「軍備局生產製造中心」及「防空暨飛彈指揮部」相關營區視導。

總統府發言人張惇涵表示，其中，生製中心負責國防裝備的研發生產是國防自主的象徵；而空防則是國土防衛的第一線，要落實自我防衛，必須鞏固空防。因此，蔡總統除了將感謝國軍弟兄姐妹不分晝夜，捍衛國土安全的辛勞之外；更將再次強調，「823精神」就是所有台灣人，不分先來後到，共同守衛國家的精神。而這個精神傳承到這個世代，代表的是堅定展現自我防衛的決心，讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己，讓台灣的存在具有意義。

金門 蔡英文

延伸閱讀

蔡英文明打高端疫苗 趙少康：先驗血證明有無抗體破謠言

相關新聞

趙少康率藍議員挺皇家傳承 籲檢方別成「御用檢察官」

新北市板橋「皇家傳承牛肉麵」再捲入萊劑風波，中廣董事長趙少康今日邀北北桃議員到店內用餐相挺，並批評檢察官不要變成「御用檢...

「斯卡羅」查馬克病逝 蘇貞昌赴屏東致意

飾演公視史詩戲劇「斯卡羅」大股頭「卓杞篤」的泰武國小主任查馬克．法拉屋樂，日前安詳辭世，享年42歲。行政院長蘇貞昌今晚透...

影／力挺皇家牛肉麵 趙少康籲地檢署中立

行政院前發言人丁怡銘之前因「皇家傳承牛肉麵」用「萊牛」引發爭議下台，但北檢昨天卻以皇家所用牛隻飼料含萊劑，不起訴丁。今天...

明天823 卓伯源想起陳建仁前年水災到金門玩也不願紀念

明天是823砲戰的紀念日，也讓國民黨主席參選人卓伯源回憶在服預官役的期間，曾參與軍購案作業那段軍旅生涯。在823這個特別...

國民黨團：讓國軍淪白老鼠 就是民進黨紀念823方式？

明天是823砲戰63周年，國民黨立院黨團表示，防疫視同作戰，63年前國軍戰士及金門鄉親用血和淚守住台灣、守住金門；明天蔡...

823砲戰63周年 蔡英文因防疫未安排前往金門

明天是823金門戰役63周年，總統府表示，基於避免跨島移動的防疫考量，蔡英文總統今年並未安排金門行程，但蔡總統將於明天下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。