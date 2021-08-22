關鍵時刻要保命 立委聯合聲明逆蘇

「在關鍵時刻，有人要保命，有人要續命。」對於近日民進黨英系與正國會立委陸續發表公開聲明，要求行政院變更或推行政策等現象，東華大學教授施正鋒22日受訪時指出，眼見民進黨支持度下滑恐重演上次九合一選舉慘狀，立委們出來發聲是為了各自保命；台師大教授曲兆祥也認為是立委面對民意強大壓力了。

民進黨英系與正國會立委各自站出來要求行政院變更或推行振興政策，這在蔡英文擔任兩屆總統以來是少見狀況，似顯示政院與派系立委的溝通產生瓶頸或摩擦，亦可能是不同派系間開始進入選前備戰，或是有可能是蔡英文要動蘇內閣的前哨戰。

施正鋒認為，民進黨此刻面臨防疫、經濟振興等壓力，明年九合一選舉恐不樂觀，因此民進黨內這兩個派系的立委，為保各自的政治生命，自然要站出來。曲兆祥則指出，面對內需經濟嚴重受創下，立委所受的民意壓力必然很大，自需有所反映求生。

立委為保命 蘇為續命

「關鍵時刻大家要保命，」施正鋒說，民進黨的民意支持度受到蘇貞昌5倍券堅持己見所造成的影響而下滑，民進黨很多人擔心明年選情恐重演上一次九合一選舉的崩盤狀況，因此英系與正國會立委（們）都開始出來聯合發聲，拯救下滑的支持度。「此時不見得是蔡英文在背後的授意，」他說。

施正鋒表示，雖然正國會與蔡英文有結盟闗係，但主要仍是游錫堃與林佳龍在主導。英系本身依他看，雖然看似人數眾多，但較多還是屬於「散兵游勇」，此時的動作，主要是擔心明年的九合一選舉，若選情崩盤，會影響政治生命的存亡。

春節後可能動內閣？

蘇貞昌之前會堅持己見，原本應是為了續命。施正鋒指出，早有傳聞8月份蔡會更動內閣，但受到疫情影響，包括疫情延燒、公投延後等，內閣更動應會在明年春節之後。蘇若發行5倍券，經濟效益將在明年春節前後會有明確的數據顯現，屆時他因救經濟有功就可能延後下台。

曲兆祥則表示，目前要斷言是否會更動內閣還太早，因此次疫情影響層面實在太大，如果半年後疫情完全控制，而經濟也大幅復甦，就較無理由更動內閣。反之，若再爆發嚴重疫情或經濟受創更大，蘇必然要擔起責任下台。

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