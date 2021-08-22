派系立委發聲明 學者：為選舉考量

針對英系立委相繼對振興5倍券、高鐵增班發表聯合聲明，是否在逆蘇貞昌，或顯示綠營分裂？彰師大教授劉兆隆表示，這是民進黨派系為了選舉考量，出現內鬥的狀況，但到關鍵時刻綠營就會團結起來；亞太菁英交流協會秘書長王智盛則認為，疫情讓行政與立法溝通出現障礙，聯合聲明可助反映民意。

近日英系立委劉櫂豪、羅致政、江永昌、陳明文、莊瑞雄、王美惠、蔡易餘、吳玉琴、邱泰源、蘇治芬等人兩度針對行政院的政策發表聯合聲明，包括呼籲政府直接發5000元現金，不要再跟民眾收1000元，還有呼籲高鐵「支持防疫梅花座，呼籲增班常態化」

兩次都得到行政院立即正面回應，令人議論是否在逆蘇貞昌？或顯示綠營分裂的現象？蘇揆與蔡總統的態度，也令人關注。

為選情焦慮

彰師大公共事務與公民教育學系教授劉兆隆說，英系與正國會立委相繼發出聯合聲明，不是為了要逼宮蘇貞昌，而是對於明年選情的焦慮。劉兆隆說，疫情當下不可能換閣揆，加上2022年選舉將至，應不至於影響蘇貞昌的地位。

劉兆隆指出，不過這確實顯示出行政與立法機關的溝通可能出現問題，給外人見縫插針的機會。至於要如何解決院際間的協調問題？他表示，只要離選舉愈來愈近，蘇貞昌也會轉換為助選模式，到時候給地方立委的甜頭與支票就會多，也可以安撫各派系立委們的焦慮。

「其實過去派系鬥爭就是這樣。」他舉例，過去民進黨最大派系是美麗島系，後來是扁系，但08年以後謝系、福利國都消失了，因此這樣的放話是民進黨內鬥很激烈，但也是很自然的展現，蔡總統也不會在意，因為「民進黨內鬥完，就會定於一尊。」

逼宮說過度揣測

亞太菁英交流協會秘書長王智盛分析，由於疫情加重行政部門負擔，而且防疫的考量讓見面的溝通減少，因此行政部門無法及時了解民意。因此，立委們透過聯合聲明的方式，針對不同議題或個案進行倡議，可以讓行政部門加強與民意的對接。

王智盛強調，只要對於民眾有利的事情，無論是在野黨提出好的主張，或是執政黨立委的訴求，都是立法與行政的正常互動。至於英系發聲明是否代表蔡蘇不和？王智盛也不認為如此，強調從過去的聲明來看，蔡總統是充分授權蘇院長的，沒有不和的問題。

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