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呂秀蓮稱台灣紅顏薄命「小心別得罪恐怖情人」

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
前副總統呂秀蓮在臉書指出，只有不懂台灣歷史的人才會拿阿富汗比擬台灣，目前台灣人見人愛，但自古「紅顏多薄命」，小心別得罪恐怖情人。圖／聯合報系資料照
前副總統呂秀蓮在臉書指出，只有不懂台灣歷史的人才會拿阿富汗比擬台灣，目前台灣人見人愛，但自古「紅顏多薄命」，小心別得罪恐怖情人。圖／聯合報系資料照

美國撤軍阿富汗造成國際世界議論，前副總統呂秀蓮今天在臉書指出，只有不懂台灣歷史的人才會拿阿富汗比擬台灣，台灣絕非阿富汗的事理至明，目前台灣人見人愛，但自古紅顏多薄命，小心別得罪恐怖情人；一朝美國移情別戀，台灣如何自立自強自處，才是真正的愛台秘笈。

呂秀蓮說，阿富汗在19世紀時曾被英國占領，20世紀被俄國占領，這回美國狼狽撤退，真正印證阿富汗是「帝國的墳場」，同時更是人民的「悲慘世界」；不只貧窮，更因伊斯蘭教義的封建迂腐，尤其是對女性的歧視凌虐，令人髮指。

呂秀蓮表示，美國的世界警察威信蕩然，美國總統拜登為此飽受指責，國內外政治觀察家拿「今日阿富汗，明日台灣」大做文章，「但是生在台灣長在台灣的你我，歷經國民黨戒嚴統治及儒家重男輕女沙文荼毒的你我，其實心知肚明，台灣與阿富汗豈可同日而語？」

呂秀蓮說，只有不懂台灣歷史的人才會拿阿富汗比擬台灣，台灣絕非阿富汗的事理至明，無需贅述。但美國出兵阿富汗及撤兵的理由，一如美國承認或不承認中華民國，只因「國家利益」；一旦符合華府利益，美國必愛之欲其生，反之則棄之如敝屣。

呂秀蓮說，她為下一代部署，提出「雙兩岸關係」，以「一個中華」取代「一個中國」，用兩岸「統合」取代兩岸「統一」，既親美，也友中，敬請朝野指教。她也強調，看看阿富汗悲劇，國人同胞應跨越藍綠，認真檢討過去，部署未來。

阿富汗 呂秀蓮

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