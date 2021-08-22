【重磅快評】7月鬼事多 總統半夜替走私貓喊冤好人道？

農曆七月到，蔡政府高官鬼話連篇，例如太魯閣大車禍是運氣不好、發現金紓困得印新台幣、防疫沒破口只是群聚感染多，還有美牛都吃萊劑長大等，罄竹 難書。更離奇的是，中元節前，蔡總統半夜po臉書，替154隻被安樂死的走私貓喊冤，緊急程度遠甚回應美軍急撤阿富汗事件。

週六下午愛貓人士為一百多頭走私貓奔走，希望政府法外開恩，沒想到天黑前，海巡署就將貓兒送交農委會防檢局就地正法，愛貓人士群起往總統社群平台洗板。總統半夜細訴不捨及執法無奈，當然也譴責走私者，數完情理法釐清自己沒責任，總統不忘撫慰人心，承諾修法，讓執法單位可就「個案」執行，更符合人道精神。

總統祭貓文一出，嚇得農委會主委陳吉仲及防檢局連忙跟進，夜半發文以安貓魂，強調走私動物有傳播疫病風險，執法同仁都是心懷百般痛苦「人道處理」，急於平息英粉之怒。陳吉仲宣稱「批評和譴責由我承擔」，深怕民眾為貓伸冤驚擾總統。

安樂死走私貓引起人道爭論，演成政治危機，總統半夜緊急應變，比拜登處理阿富汗危機果決多了。柯文哲週六晚上九點發文，質疑在國際流浪動物日處死走私貓，還點名蔡總統「一定非常有感」；國民黨主席雙雄對決的朱立倫與江啟臣也跳上擂台，推動修法。網上掀起綠白藍政治攻防，動保人士還火上加油痛批總統「愛貓都是假象」，讓小英的政治人設更為殘破。

總統一聲令下替走私貓爭公道，農委會週日下午火速宣示修法嚴懲走私者。如此行政效率，讓許多民眾感嘆台灣人命不如拜登狗、走私貓，太魯閣號與普悠瑪67條人命至今沈冤難雪；防疫指揮中心詭辯3+11不是破口，讓八百多名疫亡同胞得不到公正調查與公道；政府佯稱疫苗充裕，無視半數國民無苗可打。這些人民死生大事，都不如貓狗「人道」來得緊急重要。

除了人命不如貓狗之嘆，動保人士也有不平之鳴。政府這套處理走私動物的法令行之多年，被安樂的龜、鳥、鼠、爬蟲類難以數計，何時見到如此人道厚愛？許多網友留言質問總統，今天走私對象若不是貓，甚至是名種貓，會得到總統承諾個案人道處理與修法嗎？還有人質疑，總統承諾人民的修法改革案排隊不見盡頭，貓狗要插隊嗎？

蔡總統為走私貓出頭，苦於在保位戰的蘇貞昌也以「愛狗人士」蹭議題，宣稱要求以其它方式處理符合人道；網友譏諷說，「先把收容所裡那些生不如死的救出來吧」。蔡蘇口口聲聲人道，卻早已被天災人禍證實執政「草菅人命」、「謀財害命」；替走私貓伸冤，就能為執政邪惡換到贖罪券嗎？