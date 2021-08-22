柯文哲提疫苗護照 侯友宜嘆：年輕人會有相對剝奪感

台北市長柯文哲昨日呼籲中央推動疫苗護照，引起討論。新北市長侯友宜表示，台灣現在疫苗覆蓋率僅4成初頭，而且很多年輕人都打不到疫苗，若真的實施，會造成相對剝奪感，應該要等到覆蓋率達到6成多以上再討論，現在時機還未到。

柯文哲昨說，中央應該盡速推出疫苗護照，讓有打疫苗的人坐一邊，然後不用梅花座、沒打疫苗的人坐另一邊，須梅花座或隔板，這才能協助餐廳業者解決經營問題。

侯友宜則說，台灣現階段疫苗覆蓋率僅有4成初頭，尚未達到群體免疫的6成多，另外很多年輕人連第一劑都沒打到，他們怎有辦法拿到疫苗護照，光這就會出現相對剝奪感，今天又再提一個疫苗護照，如果因為這樣，餐廳內用的規定變得更加嚴格，或是不能進入，將成為一種變相懲罰。

侯友宜表示，從國外例子來看，紐約實施疫苗護照有2個關鍵，像是在美國隨時都能打疫苗，而且還歡迎鼓勵，他們的疫苗覆蓋率高達74%，所以才能採取這種方式實施政策。