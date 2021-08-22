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AIT中元普渡美金、祝禱文都有 網友狂讚專業
今天是中元節，美國在台協會（AIT）今上午在臉書貼出普度文，入境隨俗準備祭品祭拜好兄弟，這也是新任處長孫曉雅與副處長柯傑民第一次同時參與台灣民間習俗。網友也紛紛讚AIT很融入當地文化，連祝禱文都很專業。
AIT上午表示，最台的「美國愛台協會」當然要入境隨俗，和許多台灣民眾一樣，他們也舉辦了（維持社交距離的）中元普度大拜拜，這是孫曉雅與柯傑民第一次同時參與台灣的民間習俗。AIT備妥了一桌豐盛好料，遵照傳統儀式程序祭拜好兄弟。
從照片上看出，AIT擺出大量供品，並插上「慶讚中元」普度旗，還準備素三牲、印有美國「愛」台協會限定版啤酒、黑松沙士，以及仿新台幣及美金等冥紙、清水及毛巾、泡在水桶中的空心菜等，普渡祝禱文中寫，希望供品能供養「十方孤魂有情眾及本址建造過程中受傷生靈」，也庇佑眾弟子身體健康、家旺人和等。
網友紛紛大讚，「還有祝禱文，比一般台灣人還要正式，大讚」、「中元節辦的到位又澎派，比台灣民眾更盛大的普渡儀式.感受到孫處長及AIT所有人員的用心，太佩服了」
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