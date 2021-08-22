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傳蔡政府將再舉債2千億元買飛彈？ 陳以信籲勿債留子孫

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
機動發射的雄風二型飛彈。 圖／軍聞社
機動發射的雄風二型飛彈。 圖／軍聞社

傳蔡政府將以「特別預算」形式舉債2000億元買飛彈，國民黨立委陳以信今天表示，6月中政府通過紓困4.0預算，才剛舉債2600億元，政府債務平均已欠全國每人26萬元，這筆飛彈預算要再借下去，等於要向全台每人再借1萬元，就破27萬元了！根本「債留子孫」。

傳蔡政府可能將提出2000億元特別預算案買飛彈，陳以信表示，政府有這筆錢買飛彈，不如先拿來買疫苗，對台灣人性命安全還更有保障，尤其政府說用特別預算支應，雖不會排擠其他部門預算，但這只是逃避舉債上限的手段，更是債留子孫的藉口。

陳以信表示，政府如為買飛彈舉債2000億，等於向全台每人再借1萬元，而6月中通過紓困4.0預算，才剛全數舉債2600億元，現在政府債務平均每人已欠26萬元，再借下去就破27萬元了！

陳以信表示，請問蔡總統，妳以為借這些錢都不用還嗎？還是妳和子孫借錢不會痛？看到蔡政府財政紀律敗壞至此不思檢討卻還要借錢買飛彈，明明疫苗不夠用，飛彈還買一大堆，這樣台灣人會比較安全嗎？

飛彈 陳以信 台灣人

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