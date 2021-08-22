高端明開打 藍青年喝符水諷：跟打高端一樣有效

高端疫苗明天開始接種，藍營青年上午在衛福部門口舉行「打高端不如喝符水」記者會，並送上紅布條「相信國家相信黨，高端疫苗你最強」，諷刺政府至今未提出高端疫苗的保護力證明就要對人民施打，那跟民俗療法喝符水有什麼差別？「祝福明天要打高端的民眾，謝謝他們為台灣人民犧牲」。

國民黨青年團前團長田方倫現場「喝符水」表示，高端明天就要施打，但至今衛福部無法提出高端效力的有效證明。到底保護力百分之幾應該先講清楚，但卻不願意講，只有中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說「有效」，就跟他手上這張符一樣，說喝了就有效，那和高端疫苗有什麼差別？

國民黨議員羅智強辦公室主任楊植斗說，這個政府只有兩件事做的好，第一，全力護航高端疫苗，第二，處決貓咪的速度非常快，希望政府再效率用在正確的地方。