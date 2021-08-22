影／新黨成立28週年 吳成典：人民要活路 下架民進黨

新黨成立28週年前，上午在凱達格蘭大道舉行「新黨28週年黨慶記者會」，黨主席吳成典等人號召28位40歲以下的青壯年參與，象徵新黨28歲仍薪火相傳、朝氣蓬勃。宣示新黨就是戰鬥藍，要下架民進黨。

新黨主席吳成典致詞時表示，新黨是小市民的代言人，指台灣社會需要「人民要活路」、「兩岸要出路」二條路，一指疫情當前政府應發現金紓困、人人有國際疫苗可以施打，另為則是兩岸必須和平溝通、談判，解決當下冰凍敵對的困境。