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影／新黨成立28週年 吳成典：人民要活路 下架民進黨

攝影中心 / 記者黃義書／台北即時報導
新黨上午在凱達格蘭大道舉行「新黨28週年黨慶記者會」。新黨黨主席吳成典（中著西裝者）號召28位40歲以下的青壯年參與，象徵新黨28歲仍薪火相傳、朝氣蓬勃。記者黃義書／攝影
新黨上午在凱達格蘭大道舉行「新黨28週年黨慶記者會」。新黨黨主席吳成典（中著西裝者）號召28位40歲以下的青壯年參與，象徵新黨28歲仍薪火相傳、朝氣蓬勃。記者黃義書／攝影

新黨成立28週年前，上午在凱達格蘭大道舉行「新黨28週年黨慶記者會」，黨主席吳成典等人號召28位40歲以下的青壯年參與，象徵新黨28歲仍薪火相傳、朝氣蓬勃。宣示新黨就是戰鬥藍，要下架民進黨

新黨主席吳成典致詞時表示，新黨是小市民的代言人，指台灣社會需要「人民要活路」、「兩岸要出路」二條路，一指疫情當前政府應發現金紓困、人人有國際疫苗可以施打，另為則是兩岸必須和平溝通、談判，解決當下冰凍敵對的困境。

吳成典進一步指出，「人民要活路」的解方，就是「下架民進黨」，而「兩岸要出路」的解方，就是兩岸秉持中國人認同，讓「新黨創新路」簽署兩岸和平協議、未來交付人民公投落實新黨曾提的「台灣方案」。

新黨上午在凱達格蘭大道舉行「新黨28週年黨慶記者會」。記者黃義書／攝影
新黨上午在凱達格蘭大道舉行「新黨28週年黨慶記者會」。記者黃義書／攝影
新黨上午在凱達格蘭大道舉行「新黨28週年黨慶記者會」。新黨黨主席吳成典(中著西裝者)號召28位40歲以下的青壯年參與，象徵新黨28歲仍薪火相傳、朝氣蓬勃。宣示新黨就是戰鬥藍，要下架民進黨。記者黃義書／攝影
新黨上午在凱達格蘭大道舉行「新黨28週年黨慶記者會」。新黨黨主席吳成典(中著西裝者)號召28位40歲以下的青壯年參與，象徵新黨28歲仍薪火相傳、朝氣蓬勃。宣示新黨就是戰鬥藍，要下架民進黨。記者黃義書／攝影
新黨上午在凱達格蘭大道舉行「新黨28週年黨慶記者會」。新黨黨主席吳成典(中著西裝者)號召28位40歲以下的青壯年參與，象徵新黨28歲仍薪火相傳、朝氣蓬勃。宣示新黨就是戰鬥藍，要下架民進黨。記者黃義書／攝影
新黨上午在凱達格蘭大道舉行「新黨28週年黨慶記者會」。新黨黨主席吳成典(中著西裝者)號召28位40歲以下的青壯年參與，象徵新黨28歲仍薪火相傳、朝氣蓬勃。宣示新黨就是戰鬥藍，要下架民進黨。記者黃義書／攝影

新黨 民進黨 疫情

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