布林肯親電立陶宛外長力挺 外交部感謝

美國國務卿布林肯22日推文表示，與立陶宛外長藍柏吉斯通話，表達美方支持立陶宛因應區域挑戰及拓展與台灣關係的決定。美國國務院也發布新聞聲明指出，布林肯國務卿於通話時表示，面對中國的脅迫行徑，美國對立陶宛的支持如鋼鐵般堅定。我外交部表示，感謝美國再次展現全球民主陣營領袖風範，特別是在民主國家面對中國脅迫時，公開堅定表達支持。

外交部表示，拜登政府自上任以來持續力挺台灣，對立陶宛與我國加強關係，公開地表達美國的支持，並關切中國對此向立陶宛施加的無理威脅。繼13日美國副國務卿雪蔓致電立陶宛外長後，再度提升層級由布林肯展現支持。

外交部表示，台灣做為全球的一股良善力量，會持續捍衛民主、法治、保障人權，不會因為外在壓力脅迫而退縮。外交部也會持續推動與所有理念相近國家發展實質友好關係，並在既有深厚基礎上，加強與全球支持民主的國夥伴緊密合作，拓展台灣的國際空間。