林佳龍選新北？ 正國會台中市議員：被放話

國民黨籍台中市長盧秀燕競選連任，坐等民進黨推人選，不過目前綠營人選混沌不明，據了解，黨內民調最高的前市長林佳龍仍按兵不動，倒是一再「被放話」可能被黨「徵召」參選新北市長，台中市正國會多位議員連説「嘸影乀代誌」林佳龍臉書也連日貼文這幾年推動的台中地方政績，似有澄清「北漂」的味道。

國民黨籍台中市長盧秀燕在最近各項民調穩居高峰，領先民進黨枱面上被點名的政治人物，趨勢沒變。隨著疫情逐漸趨緩，台中8月以來確診連日加0，民進黨市長黨內初選則開始加溫。

交通部前部長丶台中市前市長林佳龍目前重心放在社會關懷的工作，及推動「犯罪被害人保護法」修法，不談選舉。

林佳龍要參選新北市長的説法，正國會台中市議員說「根本是被放話」、「被見縫插針」。因林佳龍的子弟兵卓冠廷剛拿到美國柏克萊大學公共政策碩士學位，政壇傳聞他要回新北市家鄉選議員，卓受訪與老闆同口徑「目前談選舉還太早」、「還在考慮下一步」。

立法院副院長蔡其昌則「鴨子划水」在地方上基層建設會勘丶送防疫物資動作不斷，事實上他也長期與工商界丶社團及地方里鄰等系統，持續安排會面，新系議員也摩拳擦掌「助攻」。

立委何欣純在立法院休會期間，更勤快跑地方聽取基層意見，她的支持者勸進不斷，何欣純對地方事務熱情嫻熟，政壇人士表示「如果其他人沒有意願挑戰盧秀燕，何欣純應會勇敢站出。」

立法院前院長蘇嘉全接受本報訪問時曾表示，他已經擔任過縣長丶立委丶院長，現在應該把機會留給年輕一代，自己會全力幫忙。