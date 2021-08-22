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每年逾萬件性侵案 萬美玲修法保障女性夜間工作權

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
為保障女性夜間工作相關權益，國民黨立院黨團首席副書記長萬美玲提案修正「勞動基準法」第49條。圖／萬美玲辦公室提供
為保障女性夜間工作相關權益，國民黨立院黨團首席副書記長萬美玲提案修正「勞動基準法」第49條。圖／萬美玲辦公室提供

為保障女性夜間工作相關權益，國民黨立院黨團首席副書記長萬美玲提案修正「勞動基準法」第49條，除明定雇主要求女性於夜間工作時必須給予相關保護措施外，也明定女性於懷孕或哺乳期間或因其他健康等正當理由，雇主不得強制其夜間（晚間10點至翌晨6點）工作，以建立更友善女性的就業環境。

萬美玲指出，近日大法官作出釋字第807號解釋，認定勞基法第49條第1項規定限制女性夜間工作違反憲法第7條保障性別平等意旨，宣告該法條失效。她認同大法官保障女性夜間工作權益的精神，但更擔憂大法官宣告違憲條文中，包括雇主應給予女性夜間工作的保護條款也將隨之失效。

萬美玲表示，勞動基準法第49條第一項失效後，雇主可以光明正大的聘僱女性勞工於夜間工作，不避再擔憂會有違法受罰的問題，雇主應給予女性夜間工作的保護條款也一併失效，若雇主不再需要提供女性勞工必要之安全衛生設施，再加上女性勞工的薪資較男性勞工低，如此一來，雇主恐會傾向剝削薪資較低的女性勞工，選擇讓女性勞工而非男性勞工於夜間工作，藉此來降低人力成本支出。

萬美玲指出，近五年來，台灣每年平均發生10529件性侵案件，若雇主可不再提供交通工具或安排宿舍，讓女性勞工獨自於夜間通勤，女性勞工的安全性令人十分擔憂，她強調雖然女性並非弱者，但卻往往是性侵害案件的被害者，女性夜間工作的安全性不可被忽視 。

萬美玲說，原先勞動基準法第49條也規定雇主不得要求懷孕及哺乳期間的女性勞工在夜間工作，她的修正條文中也將保留這個精神，確保女性在懷孕或照顧嬰兒期間，可拒絕夜間上班，以確保在少子化下，媽媽及小孩都可有更友善的工作及照顧環境。

萬美玲表示，她修法明定雇主要求女性於夜間工作時必須遵守之規定，女性於懷孕或哺乳期間或因其他健康等正當理由，不能在晚間10點至翌晨6點之間工作者，雇主不得強制其工作，藉此落實保障女性工作權，並提供女性勞工更友善的就業環境。

懷孕 大法官

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