直搗民進黨黨部前 國民黨828宣示重啟反萊豬公投宣傳

反萊豬等公投原規劃8月28日投票，因新冠肺炎疫情影響，展延至12月18日投票。隨疫情趨緩，國民黨決定就在蔡政府「開放萊豬進口滿周年」的28日當天，重啟宣傳反萊豬兩公投，27日也會由黨主席江啟臣在立院外辦記者會暖身。

國民黨目前規劃，28日下午將直搗民進黨中央黨部前的希望廣場，舉辦「1218重新出發！政府獨裁、公投制裁」記者會，宣告公投活動重新出發。至於是否邀主席候選人參與，黨務人士表示，目前未細部討論，但歡迎各界人士參加。

為宣示828反萊豬等公投宣傳活動重新起跑，國民黨所提的公投綁大選與反萊豬兩公投領銜人江啟臣、黨公投小組執行長林為洲還將提前一天於立法院外舉辦反萊豬拚公投記者會，公布8月28日到12月18日的公投宣傳規劃方向。

27日記者會將邀請重啟核四、珍愛藻礁領銜人黃士修、潘忠政與會，並共同要求，應即起停止含萊克多巴胺美豬進口、中油第三天然氣接收站工程施工，靜待四項公投投票結果；相關公投領銜人在記者會後，也將向台北地院聲請假處分。

林為洲表示，為宣傳反萊豬公投，國民黨訂製約10萬份台灣豬肉乾文宣品，以及大、中、小規格的台灣豬撲滿，27日記者會上也將初登場，其中台灣豬撲滿鼓勵各界「依財力領養」，存滿後回捐「小額捐款」，作為後續推動公投宣傳使用。

林為洲透露，除828啟動記者會外，10月23日罷免台灣基進黨台中市立委陳柏惟投票日前兩周內，也會搭配「刪Q」活動加溫，進行第二波反萊豬兩公投加強宣傳。

不過原本規劃的500場反萊豬公投宣講活動，林為洲表示，因為疫情關係，仍舊全面暫緩，但12月18日公投投票日前，仍會至少舉辦1場大型造勢活動，盼能催出反萊豬等公投贊成票。