【即時短評】綠委強壓蘇貞昌 人權難過柯建銘

近來民進黨立委動作頻頻，矛頭對著行政院長蘇貞昌而來；與此同時，監察院人權會職權行使法修法方向大轉彎，背後關鍵因素也直指民進黨團總召柯建銘。綠營內部政治氛圍已改變，在國會強勢、行政弱勢下，出現「綠委強壓蘇貞昌、人權難過柯建銘」特殊景象。

蘇貞昌獨攬行政資源的行事作風，早已在其他派系間埋下不定時炸彈，連新潮流領袖段宜康都曾表達不滿，五倍券議題正好點燃引信。

行政院在五倍券議題挨重拳後，蘇貞昌第一個公開行程就是南下嘉義縣，不僅與立委陳明文、蔡易餘、嘉義縣長翁章梁等英系要角同框，還接連送上政策利多三大禮；當天蘇也到台南視察並與正國會立委陳亭妃同框，頗有安撫英系、正國會用意。

不過，蘇親自下鄉後，英系仍聯手促高鐵增班，正國會則在高鐵宜蘭站砲打中央，持續對蘇內閣施壓。儘管四大公投年底投票，但黨內不滿情緒醞釀，蘇貞昌的閣揆保衛戰恐已提前開打。

民進黨立院端強勢影響政策走向不只在行政院，監察院亦然。人權會在職權行使法最終妥協，柯建銘主導的民進黨團不願接受專法形式是關鍵，加上陳菊對內也定調尊重立院，若說是柯建銘影響了人權會職權行使法立法方向，實不為過。

人權會要把這人權相關議題做好，獨立超然是關鍵字，因此人權委員理當離傳統監察權愈遠愈好，因為人權會功能職掌本質上就和監察權不同，長期身處政治風暴核心的監察院，客觀上和人權會可說是容易產生混淆問題；如今在柯建銘出手下，人權會顯然已實質淪為監院轄下特種委員會，不禁讓人懷疑，連執政黨黨團都說服不了的人權會，又要怎麼能落實保障人權呢？