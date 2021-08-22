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獨／人權會退讓 職權行使法擬刪四大爭議條文

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院。本報系資料照
監察院。本報系資料照

由於民進黨立法院黨團反彈，「監察院國家人權委員會職權行使法」卡關多時，近來出現突破性進展。據了解，人權會已達成內部的共識，擬刪除釋憲等四大擴權爭議條文，人權會形同全面退讓，以爭取立法院通過立法。人權會副主委趙永清證實此修法方向，並表示可望在下周一人權會開會後凝聚出草案。

人權會去年8月揭牌上路，為凸顯獨立機關主體性，9月以專法形式將職權行使法草案送入立院審議，卻引發院際紛爭，司法院與民進黨團總召柯建銘皆強烈質疑人權會擴權，最終以撤案收場。

人權會擬刪除的四大爭議法案，包括擁有釋憲權、不配合調查能予以開罰、調解權與能調查民間單位等，立法形式也從本來的專法，改納在監察法底下專章。

據悉，監察院長、人權會主委陳菊態度為，「重新提出草案應以尊重立院意見為大前提」，新任人權會副主委推選趙永清，也正是看中其與民進黨團間的溝通能力。目前除了調解權尚有些微再討論空間，其他有爭議條文人權會已全數讓步，也和柯建銘溝通過，預計草案提出後，將在院會完備程序送立院審議，可望在立法院下會期完成三讀。

據指出，雖然內部討論方向已定調，但部分人權委員與人權會外聘諮詢委員仍有異見，包括職權行使法失去專法地位，形同被「特種委員會化」，雖然監院一直強調人權會獨立性，但從實質立法角度看，人權會獨立性甚至不如審計部。

綠營人士表示，人權會剛成立時舉辦活動的自稱名稱為「國家人權委員會」，但是最近的一周年成果發表記者會上，已改為自稱「監察院國家人權委員會」，新增監察院三個字在前頭，耐人尋味。

據指出，全面退讓的問題不僅在獨立性上，新版草案架構擬把僅存的具強制力法源取消，未來人權會將成為徹底的「軟性查案組織」；過去監委常被譏為「無牙老虎」，但起碼手握糾正、彈劾權，人權會在不具強制力法源依據下，能做出什麼成績，是未來挑戰。

人權 監察院 民進黨

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