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流浪動物日執行安樂死被罵爆 蔡英文親上火線承諾修法

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
海巡署破獲不法私梟走私未檢疫品種貓，動植物防疫檢疫局高雄分局今天下午4時已完成154隻貓咪人道安樂死程序。諷刺的是，今天是「國際流浪動物日」，許多貓奴憤怒到蔡英文總統臉書留言。圖為總統蔡英文與愛貓蔡想想。 圖／翻攝自蔡英文臉書
海巡署破獲不法私梟走私未檢疫品種貓，動植物防疫檢疫局高雄分局今天下午4時已完成154隻貓咪人道安樂死程序。諷刺的是，今天是「國際流浪動物日」，許多貓奴憤怒到蔡英文總統臉書留言。圖為總統蔡英文與愛貓蔡想想。 圖／翻攝自蔡英文臉書

海巡署破獲不法私梟走私未檢疫品種貓，動植物防疫檢疫局高雄分局今天表示，昨天海巡判定為走私動物後，今天下午4時已完成154隻貓咪人道安樂死程序。蔡英文總統稍早臉書表示，知道大家對這次的處置有許多不滿，顯然政府必須檢討與精進這樣的制度，因此務必要透過修法，在嚴格防疫的前提下，讓執法單位也能就個案的執行，可以更符合人道精神，讓制度更加周延。

蔡英文指出，對於今天在防疫規範下，不得不將走私動物安樂死的結果，真的讓人非常難過，尤其許多人家中也有毛小孩，相信一樣感同身受。蔡說，因為走私者的自私，所失去的這一切，都是生命，要對走私者表達最嚴厲的譴責，你個人圖謀私利、不依照合法程序的結果，就是造成生命的損失！把生命當作非法貨物的行為，實在令人痛心。

蔡英文表示，也希望大家能了解，為了保護國內動物免於走私動物帶來的疫病風險，有關單位必須依法執行，這是目前的法律規範。

走私 蔡英文

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