謝志偉稱郭董進BNT有進展 立委酸：無能官員在邀功

鴻海創辦人郭台銘與台積電購捐政府1000萬劑BNT疫苗，至今仍未到貨，讓郭還親自前往歐洲了解狀況。駐德代表謝志偉今天透露，德國官員透露供貨有很正面發展。國民黨立委李貴敏批評，無能無為的行政官員不要再邀功了。

李貴敏表示，從5月份郭台銘宣示爭取BNT疫苗以來，政府態度始終是處處卡關、政治掛帥，讓過程中幾乎破局，坐視台灣出現疫苗缺口；如果BNT可以儘早進來，起碼可以紓解一下疫苗緊張的大問題。

李貴敏批評，謝志偉在臉書宣稱BNT供貨進度有很正面發展之餘，還大言不慚說是政府與民間分工才完成簽約，又來爭功、表功，這種事前沒有具體作為，事成後卻急著邀功的態度，實在非常不可取，也太可惡了。