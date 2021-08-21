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走私貓安樂死引爆貓奴怒火 農委會：為防疫不得已

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
查緝人員在漁船密艙，搜出62籠寵物貓，動植物防疫檢疫局高雄分局今下午已完成154隻貓咪的人道安樂死程序，引發社會大眾譁然。 記者林保光／翻攝
查緝人員在漁船密艙，搜出62籠寵物貓，動植物防疫檢疫局高雄分局今下午已完成154隻貓咪的人道安樂死程序，引發社會大眾譁然。 記者林保光／翻攝

海巡署昨破獲不法私梟走私未檢疫品種貓，動植物防疫檢疫局高雄分局今下午已完成154隻貓咪的人道安樂死程序，引發社會大眾譁然，輿論越燒越烈。農委會為此強調，為保護全國民眾及犬貓等動物健康，必須對走私動物採取高規格檢疫措施，盼民眾理解，後續也將建議修改懲治走私條例加重罰則，避免有利可圖的不法行為。

農委會表示，狂犬病為人畜共通傳染病，人類感染後死亡率百分之百，且所有溫血動物包括貓在內都會傳播狂犬病，因此來源不明未經檢疫合格闖關的貓隻，引進狂犬病的風險極高，為了保護全國民眾及犬貓等動物的健康，必須對走私動物採取高規格的檢疫措施，依據動物傳染病防治條例相關規定將走私動物予以人道處置，實屬萬不得已之做法，希望民眾理解。

農委會強調，涉案船長一行人為謀私利，不顧全民安全，鋌而走險走私大量貓隻，實罪無可赦，應受法律最嚴格制裁。農委會除強烈譴責那些為己私利，違法走私、殘害無辜動物生命的不法之徒，後續也將建議修改懲治走私條例加重罰責，並強制規定販售寵物須出具相關證明，且鼓勵領養代替購買，以避免有利可圖之不法行為。

農委會說，希望民眾支持政府防疫把關，給予徹夜工作備極辛勞的現場海巡弟兄及動物檢疫同仁及獸醫師加油打氣。

走私 農委會 狂犬病

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