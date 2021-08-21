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國際流浪動物日154隻走私貓安樂死 貓奴怒灌蔡英文臉書

不善待動物不算進步國家 柯文哲：蔡總統一定非常有感

聯合報 / 記者楊正海╱台北即時報導
柯文哲表示，我們若自認是文明國家，就必須思考有沒有更好的做法，不能只為了方便，而任意處置其他物種的生命。 圖／截自柯文哲臉書
柯文哲表示，我們若自認是文明國家，就必須思考有沒有更好的做法，不能只為了方便，而任意處置其他物種的生命。 圖／截自柯文哲臉書

海巡署日前查獲走私未檢疫的名貴貓，全部154隻貓咪今全數完成安樂死。台北市長柯文哲在臉書貼文表示，不能善待動物，不算是進步的國家，愛護貓咪的蔡英文總統，一定非常有感。

柯文哲說，今天是國際流浪動物日，但昨天查緝到的154隻走私貓咪，卻在今天下午被安樂死，「全數銷毀」。這個消息傳來，不管是不是愛好動物人士，都會覺得傷感。

柯文哲說，走私動物是惡劣的行為，可能造成邊境防疫破口。他不是動物保護人士，但珍惜每一個生命，相信愛護貓咪的蔡英文總統，一定也對這些貓咪的逝去非常有感。柯文哲說，他要呼籲嚴查動物走私的行為，也要阻止這種悲劇再發生。

柯文哲表示，我們若自認是文明國家，就必須思考有沒有更好的做法，不能只為了方便，而任意處置其他物種的生命。這不是倡議或請求，而是「應該要」，而且「絕對要」這麼做。

貓咪 柯文哲 走私

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