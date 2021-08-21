不善待動物不算進步國家 柯文哲：蔡總統一定非常有感
海巡署日前查獲走私未檢疫的名貴貓，全部154隻貓咪今全數完成安樂死。台北市長柯文哲在臉書貼文表示，不能善待動物，不算是進步的國家，愛護貓咪的蔡英文總統，一定非常有感。
柯文哲說，今天是國際流浪動物日，但昨天查緝到的154隻走私貓咪，卻在今天下午被安樂死，「全數銷毀」。這個消息傳來，不管是不是愛好動物人士，都會覺得傷感。
柯文哲說，走私動物是惡劣的行為，可能造成邊境防疫破口。他不是動物保護人士，但珍惜每一個生命，相信愛護貓咪的蔡英文總統，一定也對這些貓咪的逝去非常有感。柯文哲說，他要呼籲嚴查動物走私的行為，也要阻止這種悲劇再發生。
柯文哲表示，我們若自認是文明國家，就必須思考有沒有更好的做法，不能只為了方便，而任意處置其他物種的生命。這不是倡議或請求，而是「應該要」，而且「絕對要」這麼做。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言