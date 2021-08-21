走私貓全遭安樂死 朱立倫：應開放生態組織檢疫、認養

今天是國際流浪動物日，農委會防檢局卻在今天將昨天非法查獲的154隻走私貓全數安樂死。國民黨前主席朱立倫晚間表示，這次是貓咪，上次是龍貓鼠，無法挽回這一百多條小生命，必須從中反省，修法規、讓預算到位、完善配套措施。

朱立倫說，現行法規只區分出保育類以及一般動物，應透過立法程序增加更細緻的分類，並且配置相對應的預算，評估開放生態護育組織與支付檢疫費用，認養部分動物可行性，才能夠在查緝走私的同時保護動物權益。

朱立倫表示，過去新北市也是在很多法律規定與民眾期待中不斷修正、突破，才成為全國第一個零安樂死城市，例如成立動保警察、設立流浪犬貓TNVR、寵物用品店設置認養專區等各種配套，新北市也是認養率名列前茅城市。