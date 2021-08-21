快訊

金曲32／HUSH摘金謝蘇慧倫 名單持續更新

國際流浪動物日154隻走私貓安樂死 貓奴怒灌蔡英文臉書

聽新聞
test
0:00 / 0:00

走私貓全遭安樂死 朱立倫：應開放生態組織檢疫、認養

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
海巡單位查獲走私名貴貓隻，數量約154隻，依法都予安樂死。 記者王昭月／翻攝
海巡單位查獲走私名貴貓隻，數量約154隻，依法都予安樂死。 記者王昭月／翻攝

今天是國際流浪動物日，農委會防檢局卻在今天將昨天非法查獲的154隻走私貓全數安樂死。國民黨前主席朱立倫晚間表示，這次是貓咪，上次是龍貓鼠，無法挽回這一百多條小生命，必須從中反省，修法規、讓預算到位、完善配套措施。

朱立倫說，現行法規只區分出保育類以及一般動物，應透過立法程序增加更細緻的分類，並且配置相對應的預算，評估開放生態護育組織與支付檢疫費用，認養部分動物可行性，才能夠在查緝走私的同時保護動物權益。

朱立倫表示，過去新北市也是在很多法律規定與民眾期待中不斷修正、突破，才成為全國第一個零安樂死城市，例如成立動保警察、設立流浪犬貓TNVR、寵物用品店設置認養專區等各種配套，新北市也是認養率名列前茅城市。

朱立倫 認養

延伸閱讀

國際流浪動物日執行安樂死 貓奴怒灌蔡英文臉書

反戰卻遭扣帽 朱立倫：民進黨治國人民終成中共同路人

國際流浪動物日高雄撲殺上百走私貓 陳其邁救不了

丁怡銘萊牛風波不起訴 朱立倫：陷基層店家於不義

相關新聞

國際流浪動物日執行安樂死 貓奴怒灌蔡英文臉書

海巡署破獲不法私梟走私未檢疫品種貓，動植物防疫檢疫局高雄分局今天表示，昨天海巡判定為走私動物後，今天下午4時已完成154...

走私貓全遭安樂死 朱立倫：應開放生態組織檢疫、認養

今天是國際流浪動物日，農委會防檢局卻在今天將昨天非法查獲的154隻走私貓全數安樂死。國民黨前主席朱立倫晚間表示，這次是貓...

不善待動物不算進步國家 柯文哲：蔡總統一定非常有感

海巡署日前查獲走私未檢疫的名貴貓，全部154隻貓咪今全數完成安樂死。台北市長柯文哲在臉書貼文表示，不能善待動物，不算是進...

入伍不強迫打高端疫苗？江啟臣：新兵除高端還有選擇？

國防部9月恢復役男徵集，行政院長蘇貞昌指示國防部評估新兵施打新冠肺炎疫苗，因接下來只有未進行三期臨床實驗的國產高端疫苗，...

傳台日部長東奧原可能接觸 惜唐鳳取消訪日落空

行政院政務委員唐鳳原本預定出席7月23日東京奧運開幕式，但後來因東奧防疫規範變嚴格，取消訪日。日媒今天指出，台日原本磋商...

阿富汗政府垮台引信任危機 吳釗燮：中國想仿效塔利班

受到美國支持的阿富汗政府迅速垮台，掀起了有關台灣面對中共入侵時是否會有相同命運的討論。中國官媒聲稱，喀布爾的遭遇顯示台灣不能信任華盛頓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。