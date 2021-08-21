國際流浪動物日執行安樂死 貓奴怒灌蔡英文臉書

海巡署破獲不法私梟走私未檢疫品種貓，動植物防疫檢疫局高雄分局今天表示，昨天海巡判定為走私動物後，今天下午4時已完成154隻貓咪人道安樂死程序。諷刺的是，今天是「國際流浪動物日」，副總統賴清德上午還在臉書貼文，呼籲大家對流浪動物，「愛牠，不離不棄」，沒想到下午就傳出壞消息，許多貓奴憤怒到蔡英文總統臉書留言。

許多網友今天上午在蔡英文總統臉書留言求救，希望網開一面，拜託不要讓貓咪安樂死，「請尊重無辜生命，勿全體安樂死，讓台灣淪為他國笑柄」。

不過，動植物防疫檢疫局高雄分局下午證實，154隻走私貓全部安樂死後，貓奴一片撻伐，許多人到蔡總統臉書留言，「今天是國際流浪動物日，我們紀念這個日子的方式，竟然是結束 154 隻貓咪的生命」、「身為貓奴的我，對於821此刻，只有滿腔遺憾與身為人的羞恥感⋯」。