入伍不強迫打高端疫苗？江啟臣：新兵除高端還有選擇？

國防部9月恢復役男徵集，行政院長蘇貞昌指示國防部評估新兵施打新冠肺炎疫苗，因接下來只有未進行三期臨床實驗的國產高端疫苗，引發又變相推廣高端質疑。國民黨主席江啟臣晚間在臉書質疑，蔡政府就是鐵了心要逼全台灣打高端。

江啟臣表示，國防戰力是保衛國家重要依據，國軍是維持社會必要人員，蔡政府卻提供保護效力不明的疫苗給國軍弟兄，這樣的規劃不只不適當，更會造成國安疑慮；民進黨政府執意護航高端，根本不是「同島一命」，而是「謀財害命」。

衛福部長陳時中表示，新兵有什麼疫苗就打什麼，不會強迫。江啟臣反批，這種話說給鬼聽也不信，陳應說清楚，現在新兵除了高端，還有什麼選擇？這樣「請君打高端」方式，正是民進黨政府鋪天蓋地在執行的策略，逼民眾接受高端。