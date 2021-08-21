國際流浪動物日高雄撲殺上百走私貓 陳其邁救不了

高雄市長陳其邁養貓，轄區今天卻在「國際流浪動物日」撲殺上百隻非法走私貓。高市新聞局長董建宏轉述說，陳其邁一早得知消息後，曾致電農委會關切，希望設法營救，但礙於國家法令沒能如願，覺得十分不捨與難過。

陳其邁也是愛貓人，家裡養了2隻貓，其中「陳小米」是從澄清湖附近撿到的流浪貓，1年多前他角逐市長失利時，選後在臉書開直播和粉絲互動，陳小米意外入鏡，用貓尾掃過他的臉，萌樣迅速爆紅。沒想到他主政的高雄市，今在「國際流浪動物日」爆發撲殺154隻走私貓隻事件，引起譁然。

高市新聞局長董建宏表示，陳其邁第一時間知道這批貓咪可能被安樂死時，即跟農委會等單位連繫，想找出可能的營救方法，但礙於動物可能帶入人畜共通疾病，基於保障市民安全的考量，最終只能能尊重法令和主管機關。

陳其邁沒能營救到這批名貴貓，但嚴厲譴責走私行為。董建宏表示，陳認為所有生命都是可貴的，不應該因為人類的自私而淪為非法走私的動物，高市府除嚴正表達反對不尊重動物生命的行為繼續發生，也將了解背後是否有不肖業者配合。