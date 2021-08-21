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154隻走私貓全被撲殺 羅智強：很遺憾還是慢了一步
今天是國際流浪動物日，昨天非法查緝到的154隻走私貓，已在今天下午經安樂死。台北市議員羅智強在臉書發文指出，半個多小時前，他發文為喵星人向蔡英文總統請命，發文20分鐘後，竟然就看到154個喵星人全部被撲殺的新聞，只有震驚難過四個字可以形容，「很遺憾，我們為貓咪的請命，還是慢了一步。」
羅智強說，有善心的動保團體願負擔檢疫費用，只要完成檢疫，這些貓咪就有活下來的機會，他相信沒有一隻貓咪願意被走私，如今他們卻因為人類自私的行為成了代罪羔羊，被殘忍的奪去生命。
羅智強說，真的好難過，好難過，他知道檢疫和貓咪的命這是一個兩難題，但19日才查獲，21日下午4點就全數安樂死，還是週末，為什麼要這麼倉促？動保團體正在努力奔走，事有從權
不能留一個緩衝，讓各方可以尋求更好的解決方案嗎？現在做什麼都慢了，只能默禱這些154個喵星人，在喵星天堂當個無病無痛的天使，他實在很難過，為什麼不能再多等一會。
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