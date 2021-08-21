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國際流浪動物日154隻走私貓安樂死 貓奴怒灌蔡英文臉書

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154隻走私貓遭安樂死 孫大千：蔡英文居然裝睡、裝糊塗

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
圖／截自孫大千臉書
圖／截自孫大千臉書

今天是國際流浪動物日，農委會防檢局卻在今天將昨天非法查獲的154隻走私貓全數安樂死。前立委孫大千下午批評，走私者活得好好的，被走私的生命卻要面臨安樂死，這不是一個很奇怪的邏輯？政府成殘害生命的劊子手，令人髮指。

孫大千認為，處置走私動物規範應與時俱進調整，政府可針對被查獲的走私動物進行檢疫，或聯繫走私來源國遣返，不應該用銷毁方式處理；許多國人過去返國時也攜帶寵物，只要按政府規定檢疫程序，一樣可入境，官員其實只是怕麻煩吧？

孫大千表示，雖喵星人不是人類，但也是活生生生命，什麼叫做「已經銷毀」？難道政府官員不能認真思考一個真正符合人道精神處理方式？蔡英文總統在過去藉著喵星人衝高了多少網路聲量，現在居然可以裝死、裝睡、裝糊塗？

走私 孫大千

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