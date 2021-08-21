【重磅快評】北檢賣力為丁怡銘除罪 卻給美豬挖了大坑

現任行政院顧問丁怡銘在冠軍牛肉麵事件失言風波被控違反食安法，最近遭台北地檢署以皇家傳承牛肉麵使用的肉品在飼養時所吃的飼料含有萊劑為由，獲不起訴。消息一出，該店家臉書隨即遭到洗版。雖然店家當時提出萊劑零檢出證明，北檢卻以飼養過程飼料含有萊劑為由，證明店家使用萊牛，如果依照北檢的標準，目前蔡政府宣稱市面上進口都是不含萊劑的美豬，假設在飼養過程也用了含萊劑飼料，即使最後已代謝掉，是不是也要算是萊豬呢？

在食品檢驗端上，看的就是結果論，店家在購入食材，也是依據上游廠商給予的證明，只管最後的檢驗是否符合標準。以皇家傳承牛肉麵店來說，店家跟牛肉進口商買肉，對方給予包括萊劑零檢出的各項證明，但當中並未包括「牛隻食用何種飼料」的證明。以商家而言，他有能力了解動物在飼養過程餵了什麼飼料嗎？在現行政府規範中有要求提出相關證明嗎？如果進口商涉嫌造假欺瞞店家，請問責任是在商家還是政府？

根據店家表示，他們在偵訊時被問到，當初丁怡銘在記者會上所指的「萊劑美牛」所指的是「含有萊克多巴胺的美國牛肉」或「曾食用過萊克多巴胺，但已代謝掉的美國牛隻」？」結果店家回答前者時，檢方卻在偵訊時引導作答，在這個題目上打轉了一小時，就是「只想要找到他們要的答案」，而店家的商譽及提供的資料都沒有參考價值。

但店家的答案顯然令檢方不滿意，為了找到他們要的答案，最後檢方再從皇家牛肉麵的三家進口肉品向上游廠商在台辦事處詢問，證明了這些飼料含有萊劑，北檢以此作為證明店家使用萊牛，反證丁怡銘所言不假。這透露了幾個訊息，如果北檢都得如此大費周章才能得知飼料是否含有萊劑，作為單純只買進肉品的下游店家，又要如何得知？

更關鍵的是，依照檢方定義，凡是在飼養過程中餵食具有萊劑飼料，即使屠宰後已經因代謝掉而零檢出，仍視為萊牛，那衛福部長陳時中必須立即說明，今年以來在豬肉儀表板上政府宣稱都是萊劑零檢出的進口美豬，衛福部是否都採用與北檢相同的標準調查，追溯這些美豬在飼養過程是否曾餵食含萊劑飼料？如果有，豬肉儀表板是否該立即改標示為萊豬？而進口商若以零檢出宣稱豬肉不含萊劑，是否違反食安法並移送法辦？檢方如此努力為丁怡銘開脫，卻給蔡政府挖了一個大坑。而今後，所有使用萊劑零檢出美豬的店家或廠商恐將人人自危，他們不知該如何對消費者掛保證自己賣的不是萊豬。

北檢賣力地為丁怡銘想方設法找到不起訴的理由，卻把無辜商家當成祭品，這又讓人再次回想起周星馳電影「少林足球」裡的那句經典台詞，「裁判、球證、旁證都是我的人，怎麼跟我鬥？」也難怪當初國安私菸案會千方百計移回發生地與檢舉單位都無涉的北檢偵辦，北檢僅花了一個月就火速偵結起訴，最後更由小小的少校行政參謀吳宗憲「一肩扛下」所有責任，案子沒向上發展，總統府高層船過水無痕，北檢也被外界諷為「完美救援」。這一次，北檢又成功救援了丁怡銘，再次立下戰功。