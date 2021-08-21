阿富汗政府垮台引信任危機 吳釗燮：中國想仿效塔利班

受到美國支持的阿富汗政府迅速垮台，掀起了有關台灣面對中共入侵時是否會有相同命運的討論。中國官媒聲稱，喀布爾的遭遇顯示台灣不能信任華盛頓。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）周五表示：「我們繼續支持依照台灣人民意願及最佳利益，和平解決兩岸關係。我們敦促北京停止對台灣的軍事、外交和經濟施壓，轉而進行建設性對話。」

台灣外交部長吳釗燮周六在推特上通過外交部帳號回應：「感謝（美方）支持台灣人民期望和最佳利益，它們包括民主以及免於共產主義、獨裁主義和反人類罪行侵擾。中國夢想效仿塔利班（或譯神學士），但讓我直截了當地說: 我們有決心和能力保護自己。」最後以自己的英文名Joseph Wu縮寫「JW」署名。

中國尚未對吳釗燮的發言做出回應。

在美國撤軍阿富汗後，中國官媒《環球時報》將阿富汗與台灣類比，更提出「今日阿富汗，明日台灣」，質疑美國在危機時會放棄台灣。

美國國安顧問沙利文(Jake Sullivan)周二則重申美國對台承諾不變。美國總統拜登也在接受美國廣播公司（ABC）採訪時表示，台灣、韓國與北約的情況與阿富汗不同。

中國外交部發言人華春瑩在周五的例行記者會上針對拜登的發言表示：「我注意到有媒體稱這也許是一個口誤，因為的確台灣和阿富汗有根本的不同，那就是阿富汗是一個主權國家，而台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是任何國家都絕對不可以逾越的紅線和底線，中國必須統一也必然統一，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心，堅定意志和強大能力。」

塔利班承諾美國撤軍後保障通行安全

本周六，塔利班高級領導層齊聚阿富汗首都喀布爾，討論設立一個「包容」政府。一名塔利班高層透露，該組織的共同創辦者巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）將會與聖戰組織領導人和政治家會面，以建立一個包容的政府機構。

與此同時，成千上萬絕望民眾在混亂的疏散行動中爭先恐後地想要離開阿富汗。在塔利班進駐喀布爾六天後，大量的逃亡潮持續震驚國際社會。通往喀布爾機場的道路交通堵塞，還有許多家庭聚集在塔利班與美軍之間非官方無人區的鐵絲網前。

數千名美國士兵正在機場試圖將外國人和阿富汗人送上飛機。但美國總統拜登承認，部隊的存在並不能保證安全同性。他在一次電視講話中表示：「這是史上最大規模、最艱難的空中運輸之一。我無法保證最後的結果，也無法保證沒有損失的風險。」

塔利班已承諾美國，在美軍8月底全數撤離後，仍會允許阿富汗民眾安全離境。但美國國務院發言人普萊斯呼籲在與塔利班打交道時保持警覺。「他們的說法是一回事，重要的是他們的行動。」

8月底是美國預計從阿富汗全面撤軍的最終日期。據美國國務院消息，自8月14日起，美國已從美軍空軍基地撤出了約13000人。普萊斯表示，一些歐洲、中東和中亞國家將作為美國公民及其他從喀布爾撤離人士的中轉站。

曾經在2001年至2021年為美國及其盟國工作的阿富汗民眾的安全引發擔憂。許多阿富汗人曾為外國軍隊擔任翻譯或提供其他形式協助，如今他們害怕可能遭到塔利班報復。

© 2021年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】